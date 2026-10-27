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ESTÁN DE MIEDO

Las mejores ideas de postres con calabaza de Karlos y Eva Arguiñano para Halloween: terroríficamente deliciosos

La calabaza es un ingrediente de lo más versátil y tanto Karlos como Eva Arguiñano lo han demostrado en múltiples ocasiones. ¿Quieres pasar un Halloween terrorífico y delicioso a partes iguales? Toma nota de estas recetas de postres con calabaza.

Karlos, Eva y Joseba Arguiñano

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Borja Tamayo
Publicado:

Halloween está a la vuelta de la esquina y toca prepararse para una noche terrorífica. Ahora bien, el miedo jamás debería quitar las ganas de cocinar; menos todavía cuando son recetas de la familia Arguiñano.

Brujas, vampiros, fantasmas, hombres lobo, momias… ¡Y postres deliciosos! Este Halloween puedes tenerlo todo y, para darte las mejores ideas, te dejamos un recopilatorio de recetas con calabaza que nunca fallan.

¡Toma nota!

Rollo de calabaza con crema de queso

Eva Arguiñano es la reina de los postres y este rollo de calabaza con crema de queso es un acierto garantizado. Un bizcocho sabroso que tan solo requiere un cuarto de hora de horno y que puedes preparar fácilmente siguiendo los pasos de nuestra repostera de referencia.

Rollo de calabaza con crema de queso, de Eva Arguiñano

Coquitos de calabaza

Los coquitos de calabaza son la opción perfecta cuando lo que se pretende es degustar pequeños bocados repletos de dulzor. 600 gramos de calabaza, 300 gramos de coco rallado, 2 huevos, 370 gramos de leche condensada y unas hojas de menta es todo lo que se necesita para dejarlos listos de cara a cerrar por todo lo alto un buen menú de Halloween.

El postre original y divertido de Karlos Arguiñano: coquitos de calabaza

Flan de calabaza con helado de nata

Para un día como Halloween, nada como apostar por un “postre rico y divertido”. Así presenta Karlos Arguiñano el flan de calabaza con helado de nata que, si bien podría ser más frío de lo que un 31 de octubre tiende a pedir, sin duda es lo suficientemente delicioso como para que triunfe en cualquier época del año.

Flan de calabaza con helado de nata

Pastel de calabaza

No podíamos cerrar esta lista sin recuperar otra de las grandes recetas de Eva Arguiñano. Emulando la típica tarta rusa, la repostera trajo su propio aporte personal al convertirla en un delicioso pastel de calabaza. Un postre que bien merece la pena el tiempo que requiere de preparación, siendo la mejor opción para los paladares (o si por Halloween hay vampiros invitados, colmillos) más exigentes.

Pastel de calabaza

Si ya tienes listos tus disfraces, sabes si eres más de “truco” o de “trato” y has puesto a punto la decoración más terrorífica, solo queda complementar la noche con alguno de estos postres. ¡Quedan de miedo!

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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