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¿Fallo técnico, error humano o ambos? Dos expertos analizan las claves del accidente ferroviario de Urda

Los fallecidos del accidente ferroviario de Urda ascienden a 69 y todavía hay muchas incógnitas sobre lo ocurrido. El ingeniero industrial Juan Franco y el maquinista jubilado Eugenio Parreño analizan las posibles causas del choque y los fallos que pudieron desencadenarlo.

Las claves del accidente

Dos expertos analizan las claves del accidente ferroviario de Urda

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Espejo Público
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La cifra de víctimas mortales en el accidente de Urda asciende a 69 personas, mientras que hay 50 heridos hospitalizados. Y mientras tanto, todavía en el aire qué ocurrió exactamente para producirse ese choque de trenes de alta velocidad.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha detallado que el sistema automatizado de gestión del tráfico ferroviario falló, lo que motivó la detención inmediata de todos los trenes en el área. Desde el centro de control del tráfico ubicado en la estación de Atocha, en Madrid, se tomó la decisión "inexplicable" de autorizar la reanudación de la marcha de uno de ellos que acabó colisionando con otro que seguía parado en la vía.

¿Por qué chocaron?

Según el ingeniero industrial Juan Franco considera no hay un error humano, sino técnico. "Hablamos de dos seres humanos, el que está en el centro de control y el maquinista. El del centro de control, como haya operado según el manual, probablemente la juez le va a encontrar culpable siendo inocente porque no puede hacer nada en contra de la seguridad. Haga lo que haga los trenes no pueden chocar. Él no es un controlador aéreo y el tren no es un avión. Un controlador que está en el centro de mando, con los criterios de seguridad, es imposible, salvo que el sistema que está contenida en el BOE esté mal diseñada, que parece ser que es el caso".

A su juicio, lo que tendría que haber hecho el tren es ir "marcha a la vista", unos 30 o 40 kilómetros/hora máximo "porque no sabe lo que hay delante". "Con el tren parado nadie muere", apunta el experto. Además, deja claro que "el operador no es quién para decir a la velocidad que tiene que ir el tren". "Si las normas fueran correctas, el maquinista tendría que saber que tenía que haber ignorado la orden y avanzar marcha a la vista".

Por otro lado, Eugenio Parreño, maquinista jubilado, considera que el error puede estar "entre que dicen desconecta y conecta". "El maquinista tiene que cumplir las órdenes y eso es de seguridad. No sabe lo que hay en la vía", detalla. "Un tren que no está descarrilado, que está en la vía, está cerrando un circuito eléctrico con las ruedas y los carriles".

"Esa información no es segura, no es fiable", rebate Juan Franco.

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