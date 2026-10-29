BCE
Christine Lagarde anuncia que deja la presidencia del BCE
Lagarde ha estado al frente del organismo supervisor durante Dejará su cargo el 7 de febrero de 2027.
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La presidenta del Banco Central Europeo, la francesa Christine Lagarde, ha comunicado al Consejo de Gobierno y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que dejará su cargo el 7 de febrero de 2027.
Lagarde ha desempeñado este cargo desde el 1 de noviembre de 2019. Siete años en los que ha tenido que hacer frente al golpe que ha supuesto para la economía europea la guerra de Ucrania desde 2022, la imposición de sanciones a Rusia y posteriormente el terremoto mundial derivado de la guerra entre Estados Unidos e Irán.
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