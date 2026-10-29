Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

BCE

Christine Lagarde anuncia que deja la presidencia del BCE

Lagarde ha estado al frente del organismo supervisor durante Dejará su cargo el 7 de febrero de 2027.

Christine Lagarde, presidenta del BCE

Christine Lagarde, presidenta del BCE EFE

Publicidad

Belén Montero
Belén Montero
Publicado:

La presidenta del Banco Central Europeo, la francesa Christine Lagarde, ha comunicado al Consejo de Gobierno y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que dejará su cargo el 7 de febrero de 2027.

Lagarde ha desempeñado este cargo desde el 1 de noviembre de 2019. Siete años en los que ha tenido que hacer frente al golpe que ha supuesto para la economía europea la guerra de Ucrania desde 2022, la imposición de sanciones a Rusia y posteriormente el terremoto mundial derivado de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Este artículo es una noticia de última hora sobre Christine Lagarde y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre Christine Lagarde en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

Los médicos de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana se suman a la huelga hoy para exigir mejoras laborales a sus gobiernos autonómicos

Huelga de médicos

Publicidad

Economía

Christine Lagarde, presidenta del BCE

Christine Lagarde anuncia que deja la presidencia del BCE

Tren Renfe

Renfe bloquea la venta de billetes entre Madrid y Andalucía hasta diciembre y Ouigo suspende sus trenes hasta el 2 de noviembre

Ana Alarcón, portavoz del SUP

El SUP denuncia el "trato denigrante" a los agentes encerrados: "No se permitió que les subiésemos algo de cenar, no se les dio agua"

Huelga de médicos
Huelga médicos

Los médicos de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana se suman a la huelga hoy para exigir mejoras laborales a sus gobiernos autonómicos

Desalojo de policías
Desalojo

Desalojan a los policías y guardias civiles que se encerraron en el Ministerio del Interior exigiendo una jubilación digna y el reconocimiento de profesión de riesgo

Tractorada en Madrid
Protesta de agricultores y ganaderos

Los agricultores y ganaderos cancelan la tractorada por el accidente de los dos trenes en Urda (Toledo)

Desde Asaja han expresado su solidaridad con los afectados y aseguran que "harán una concentración en paz".

Una cartera en el bolsillo de un hombre
Pobreza

La economía española crece, pero cada vez hay más personas que no llegan a fin de mes

Un informe de Funcas advierte de que el 8,1% de la población sufre carencias materiales y sociales severas. Las familias con niños son las más afectadas.

Oficina de empleo

España alcanza un récord de 22,85 millones de ocupados, pero el paro aumenta en 95.900 personas

Disturbios en Barcelona

Los disturbios en Barcelona dejan importantes pérdidas económicas, 23 comercios vandalizados y ayudas de 500.000 euros

¿Cuáles son los municipios más baratos para alquilar?

Los mayores de 40 años tampoco pueden comprar ni alquilar casa

Publicidad