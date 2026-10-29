Ana busca a su madre que iba en el AVE camino a su boda: "Estoy desesperada"

Para Ana Avilés, este no era un viaje cualquiera: estaba cargado de emoción y significado. Iba de camino a la boda de su hija Ana, una celebración muy esperada cuyo ambiente festivo ha quedado completamente ensombrecido. Ahora, la angustia y la desesperación marcan las horas de la joven. Lo que debía ser la víspera del día más feliz de su vida se ha transformado en una pesadilla insoportable. Desde antes de que el convoy partiera hacia su destino, la joven no ha vuelto a tener noticias de su madre.

"Estoy desesperada porque no tenemos ningún tipo de información", explica entre lágrimas la hija, sobrecogida por el dolor y la incertidumbre. La madre viajaba a bordo del tren AVE, ocupando concretamente el asiento 18B del vagón número 7. Tras conocerse la magnitud de la tragedia, la joven ha contactado incesantemente con todos los centros hospitalarios de la zona y con las líneas telefónicas habilitadas para la atención urgente a las familias de las víctimas, sin lograr hasta el momento respuesta alguna sobre el paradero o el estado de salud de su progenitora.

Ante la aplastante falta de novedades por las vías oficiales, la familia decidió tomar la iniciativa y actuar por su cuenta. Dos tíos de la joven y varios amigos cercanos no dudaron en desplazarse en coche hasta el municipio de Urda. Allí se toparon de frente con un escenario marcado por la confusión, pero también por la inmediata solidaridad de cientos de vecinos que intentaban colaborar en todo lo posible, explica Ana.

Denuncia con impotencia que, dadas las tres de la tarde, la Guardia Civil continuaba sin disponer de la lista oficial de pasajeros. La boda ha sido suspendida y ahora Ana solo espera encontrar a su madre cuanto antes.

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