Avance exclusivo: Adriana y Lucía podrán contra las cuerdas a Pablo López en La Voz

Este viernes llegan las Batallas de La Voz, una fase en la que los talents tendrán que enfrentarse a sus propios compañeros para conseguir continuar en el programa.

Una de las actuaciones más especiales de la noche será la de Adriana Moreno y Lucía Bazán, dos talents del equipo de Pablo López que unirán sus voces para interpretar ‘Aunque sea un momento’, de Kany García.

Una canción cargada de sentimiento con la que las dos artistas tendrán que demostrar todo su potencial. La emoción estará muy presente sobre el escenario, pero también la competición: solo una de ellas podrá ganar el enfrentamiento y continuar directamente en el equipo de Pablo López.

¿A quién elegirá el malagueño? ¿Conseguirán las dos emocionar a su coach? Descúbrelo este viernes en las Batallas de La Voz, a las 22:00 horas, en Antena 3 y atresplayer.