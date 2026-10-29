Joaquín Torres, tras sobrevivir al accidente en Toledo: "Es injusto que unos hayamos podido seguir aquí y otros no"

El trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles en el municipio de Urda (Toledo) ha dejado a toda España consternada. El choque entre un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo se ha cobrado la vida de al menos 69 personas y ha dejado más de un centenar de heridos, además de a centenares de pasajeros en un profundo estado de shock.

Uno de los supervivientes de esta tragedia ha sido el reconocido arquitecto Joaquín Torres, quien viajaba en el vagón 5 y presenció cómo los coches posteriores al suyo quedaban totalmente destrozados. Una escena sobrecogedora que ha comenzado a procesar antes de romper su silencio a través de un comunicado difundido en su cuenta de Instagram.

Joaquín Torres | Gtres

Su distanciamiento de los medios

"La experiencia ha sido mucho más traumática de lo que jamás habría podido imaginar. Quiero agradecer profundamente el interés y la preocupación de los medios de comunicación, algunos de los cuales he podido atender esta mañana. Sin embargo, por recomendación médica, debo guardar reposo y tomar distancia de las imágenes y de todo lo vivido", ha comenzado explicando el arquitecto a través de una story publicada sobre un sobrio fondo negro.

Joaquín Torres ha asegurado que, aunque en un primer instante pretendía atender a la prensa, en su estado actual le resulta "totalmente imposible". Por ello, ha rogado a los periodistas que le permitan el tiempo y el espacio necesarios para intentar recuperarse de una vivencia de semejante magnitud: "Quiero dar gracias a la vida, al destino o a lo que sea que me haya dado una nueva oportunidad".

Comunicado Joaquín Torres | Instagram

Un emotivo recuerdo a las víctimas y sus familias

En la parte más desgarradora de su mensaje, Joaquín Torres ha querido solidarizarse con el dolor de quienes no corrieron su misma suerte: "Desde aquí, quiero trasladar mi más sentido pésame a todos los familiares de las personas que han perdido la vida en este accidente. Hoy, más que nunca, me siento parte de ellas. Es terriblemente injusto que unos hayamos podido seguir aquí y otros no".

En este sentido, Joaquín Torres ha reafirmado que el impacto emocional le acompañará siempre: "Mis pensamientos estarán siempre con quienes han perdido la vida y con todas las personas que, a consecuencia de las graves lesiones sufridas, así como con sus seres queridos, tendrán que afrontar un dolor y unas consecuencias que marcarán sus vidas para siempre. Creo que todos los que hemos vivido esta experiencia tendremos un antes y un después".

Agradecimiento a los servicios de emergencia

Para concluir su escrito, el arquitecto ha querido poner en valor la rápida respuesta del operativo desplegado en la zona del siniestro: "Quiero agradecer también la rapidez y la entrega con las que la Guardia Civil, los bomberos y los equipos sanitarios nos han atendido. Y, por supuesto, mi más profundo agradecimiento a todos los vecinos que, desde el primer momento, se ofrecieron a ayudarnos en todo lo que necesitábamos".

"Su solidaridad y humanidad nunca se me olvidarán. Gracias de corazón por vuestra comprensión, vuestro cariño y vuestro respeto en estos momentos tan difíciles", ha finalizado Joaquín Torres.