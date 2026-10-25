Lydia Valentín detalla la enorme dificultad de ganar una medalla olímpica: “No es como en los mundiales”

Ganar una medalla olímpica, se compita en lo que se compita, es una proeza al alcance solo de unos pocos. Lydia Valentín ha tenido una carrera estelar en el mundo de la halterofilia, habiendo ganado tres a lo largo de su dilatada trayectoria: una de oro, otra de plata y otra de bronce.

Sin embargo, este éxito tiene una dificultad extra que la propia deportista ha explicado durante su visita al programa de Joseba Arguiñano. Porque, a diferencia de en los mundiales y en los europeos, en las Olimpiadas se debe ser la mejor en diferentes categorías.

De este modo, para conseguir ganar una medalla, hay que triunfar tanto en la arrancada como en el dos tiempos; es decir, los dos movimientos olímpicos que existen. Entre ambos, Lydia ha afirmado que se siente más cómoda con el primero; no obstante, como bien demuestran sus tres medallas, domina igualmente el segundo.

¿Quieres conocer en detalle cómo funciona el sistema en las Olimpiadas? Puedes ver las declaraciones completas de la deportista en el vídeo de arriba.