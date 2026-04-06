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Detenido por apuñalar en repetidas ocasiones a su pareja delante de sus cuatro hijos en Vizcaya

Una de las hijas, de 15 años, también resultó herida la intentar defender a su madre.

Imagen de la Ertzaintza

Imagen de la Ertzaintza EFE

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Un hombre de 48 años ha sido detenido en Berriz, Vizcaya, después de apuñalar en repetidas ocasiones a su pareja, de 38 años, delante de sus cuatro hijos.

La mujer tuvo que ser trasladada de urgencia en helicóptero a un hospital donde se encuentra recuperándose de las heridas, aunque su estado es grave. El suceso tuvo lugar este lunes a primera hora de la mañana, sobre las 7:20, en un piso del municipio vasco de Berriz.

Una vez que los agentes de la Ertzaintza se presentaron en el lugar de los hechos encontraron a la mujer en estado grave y a su pareja en la calle, donde fue detenido inmediatamente.

Los cuatro hijos y un vecino consiguieron parar la agresión

Además, los cuatro hijos de la pareja y un vecino habrían conseguido parar la agresión y evitar que el hombre siguiera atacando a la víctima. La rápida intervención de la primera patrulla que llegó al piso consiguió salvar la vida de la mujer al hacerle un torniquete que consiguió detener el sangrado.

Una de ellas resultó herida al intentar defenderla

Una de las hijas de la pareja, de 15 años, también resultó herida leve al intentar defender a su madre. El detenido ya está en dependencias judiciales acusado de un intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género.

Por otra parte, este fin de semana se ha conocido que un menor de 13 años resultó herido el pasado viernes por la tarde tras ser atacado con un arma blanca por otro niño, de 12 años, mientras ambos participaban en un partido de fútbol sala en Almería capital.

Los hechos ocurrieron poco después de las 19:00 horas en unas instalaciones deportivas públicas situadas en la calle Costa de la Luz, en el barrio de Villablanca. Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Andalucía, varios testigos alertaron de una agresión en la que un menor había sufrido un corte en la zona de la rodilla.

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