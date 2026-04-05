La primera Hermandad de mujeres cofrades en España: “Lo teníamos todo en contra porque queríamos salir con los hombres y no nos dejaban”

En los años noventa, la participación de mujeres en Semana Santa era muy limitada. Únicamente podían acceder a roles más secundarios como el de nazarenas o participando en las bandas musicales. No es hasta el año 1990 en que nace la primera cofradía exclusiva de mujeres en España, en un pueblo de menos de 2.000 habitantes: Mansilla de las Mulas, en León.

La hermandad recibió el nombre de 'Cofradía Jesús de Nazareno' no por casualidad, sino por una necesidad clara manifestada por las mujeres de aquella época de tener su propio espacio en Semana Santa: "Eran tiempos duros porque no había mujeres que procesionaran, no nos dejaban salir", asegura María Teresa García, una de las fundadoras de la cofradía. María siempre quiso formar parte de una cofradía; intentó entrar en la de su suegro, sin embargo, cuando lo solicitó le dijeron que no era posible: "Todo lo teníamos en contra porque queríamos salir con los hombres, pero no nos dejaban. Entonces dijimos 'vamos a hacer una cofradía de mujeres' y así lo hicimos”, afirma orgullosa.

Los inicios de la Cofradía fueron complicados

Maite Fernández, cofundadora de la cofradía, señala las dificultades que tuvieron cuando estaban constituyendo la hermandad: "No había dinero, cada una nos sufragábamos el gasto de nuestro traje".

Al principio eran solo 15 mujeres, actualmente son más de 80: "La empezamos un grupo de amigas. Cada una iba metiendo a otras amigas o a familiares. Empezamos así, fundándonos entre la familia", señala Maite. Actualmente tienen su propia procesión y paso.

"Nuestra procesión es la del Martes Santo donde hacemos un viacrucis", asegura Elizabeth Jesús, miembro de la hermandad. Ella forma parte de la hermandad desde los 3 años. "Prácticamente he nacido en la cofradía", afirma. Su madre fue quien la introdujo en el mundo de las hermandades. "Queda trabajo por hacer porque la Semana Santa aún no es del todo igualitaria. Ellos creen que los pasos los deben portar los hombres, pero nosotras nos estamos haciendo con la fuerza. Creo que es necesario que existan más cofradías de mujeres", señala con firmeza.

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