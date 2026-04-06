La familia de José Pascual, ingresado en la UCI en Tailandia, pide ayuda para traerlo de vuelta: "No podemos sufragar un avión medicalizado"

José Pascual, un joven de 35 años natural del municipio albaceteño de Tobarra que trabajaba en una empresa de mantenimiento aeromecánico, se debate entre la vida y la muerte en la UCI del hospital público de Hat Yai.

El joven de 35 años sufrió el pasado 15 de marzo un grave accidente de moto que le provocó una lesión de aorta, fracturas en ambas manos y la amputación de la pierna derecha. Tras el trágico accidente, su familia sufragó más de 50.000 euros en gastos médicos, pero calculan que necesitarán más para cubrir el tratamiento y el traslado.

Este accidente se produjo cuando José volvía a su casa el día de su cumpleaños y a pesar de la gravedad de la situación, sigue mejorando poco a poco cada día. Esa mejoría anima a sus familiares y así lo ha expresado Juani, hermana de José Pascual. Tal y como ha detallado, "estamos sorprendidos dentro de la delicadeza del estado que tiene". Asimismo, ha afirmado que ya ha podido "salir de la UCI", "aunque sigue necesitando cuidados y transfusiones".

"Mis padres están en Tailandia con mi hermano, pero la información desde el hospital es hermética"

Pese a pasar la peor parte, para la familia de Juani "es importante que puedan traer a su hermano a España para continuar el tratamiento". Asegura que, al igual que es importante para él, "sus padres están en Tailandia solos y no logran entender nada". Además, reitera que "prefieren que los tratamientos continúen en España".

Sobre sus padres, ha afirmado que sus padres no entienden el idioma y detalla que la información "del hospital es muy hermética" y en ocasiones, pasan "días sin saber nada de su hermano". Asimismo, detalla que "sus padres se trasladaron desde el primer día, pero necesitan ayuda para traer a José".

Tal y como ha asegurado Juani, un avión medicalizado "se escapa de las posibilidades de poder sufragarlo nosotros" y "los gastos a nivel de hospitalización allí también".

Además, Juani ha afirmado que están en contacto con otras familias que han pasado por lo mismo y han creado una página web "donde se puede ver toda la información acerca del problema que tenemos y las formas de ayudarnos". Asegura que "sería crucial", que aparte de todo el apoyo emocional, "si pudiesen colaborar a nivel económico, sería fundamental".

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