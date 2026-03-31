Esperanza Aguirre culpa a Rajoy del nacimiento de Vox: "En 2011 nos limitamos a incumplir todo nuestro programa electoral"

En menos de un mes, Andalucía está llamada a las urnas y Juanma Moreno vuelve a jugarse la mayoría absoluta. Según el último sondeo publicado por La Razón, Juanma Moreno revalidaría su mayoría absoluta, pero perdería un diputado con respecto a los comicios celebrados en 2022.

Por otro lado, la candidata socialista, María Jesús Montero no conseguiría reflotar al PSOE en la comunidad. Según ese mismo sondeo, Vox sería la tercera fuerza más votada alcanzando los 16 diputados y también sería el partido que más crecería tanto en escaños como en intención de voto. La unión de Izquierda Unida y Sumar, con Antonio Maíllo al frente, lograría sumar un escaño.

Ante estos datos de los sondeos, la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid y ministra de Educación, Cultura y Deporte, Esperanza Aguirre no ha dudado en mandar un mensaje de apoyo y fuerza a Juanma Moreno, candidato popular en Andalucía. Además, desde Espejo Público le ha dado una serie de consejos.

"Lo único que puedo decir a Juanma Moreno es que siga así, que no cambie en nada"

Aguirre ha dicho a Juanma Moreno que "siga como hasta ahora", que es consciente del "entusiasmo enorme que hay por él en Andalucía" y le pide "que siga igual, que no cambie en nada".

Asimismo, asegura que la "gente está encantada con cómo ha gestionado Andalucía con Juanma Moreno" y confía en que "seguirá haciéndolo muy bien tenga mayoría absoluta o no".

"Rajoy es una persona encantadora para ir a tomar una copa, pero políticamente no estoy de acuerdo con él"

En la entrevista, también ha tenido unas palabras para Mariano Rajoy. Ha detallado que "se lleva muy bien" con él y que es una "persona encantadora para ir a tomar una copa o ir de cena". No obstante, ha asegurado que "políticamente no está de acuerdo con Rajoy" por la gestión del Gobierno cuando consiguieron la mayoría absoluta en 2011.

Según Aguirre, en ese gobierno "nos limitamos a incumplir nuestro programa electoral y eso, los votantes no nos lo perdonaron". Ha explicado que prometieron "bajar los impuestos y los subimos, íbamos a cambiar la ley electoral y no lo hicimos, íbamos a cambiar el modo de designación de los jueces y tampoco se hizo". Asimismo, ha detallado que todo eso "llevó a la creación de Vox".

"Sánchez se ha vuelto podemita y está quitando todos los votos a la izquierda"

Por otro lado, ha dado su opinión sobre que Podemos tienda la mano a Maíllo en Andalucía. Esperanza ha asegurado que "Sánchez se ha vuelto podemita y está quitando todos los votos a la izquierda" y advierte que "el sanchismo se ha hecho con toda la ideología de Podemos.

Además, Esperanza Aguirre ha tenido un mensaje para la candidata socialista y detalla de que "María Jesús Montero va a ser una catástrofe en lo político" porque le han dicho que "no tenía nada que hacer en Andalucía".

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