Mueren una menor de 16 años, una joven de 21 y su bebé de 10 meses al caerles encima un árbol cuando buscaban huevos de Pascua

Una menor de 16 años, una mujer de 21 y su hija, una bebé de 10 meses, han fallecido cerca de Mittelangen, Alemania, al caerles encima un árbol de grandes dimensiones cuando buscaban huevos de Pascua.

La tragedia tuvo lugar este domingo en un bosque del municipio germano de Mittelangen, donde un grupo de unas 50 personas de una residencia para madres e hijos buscaban huevos de Pascua con motivo de la Semana Santa, tal y como informa el medio alemán 'Merkur'.

Fue entonces cuando un enorme árbol, de unos 30 metros de altura, fue derribado por el viento cayendo justo encima de las víctimas, que recibieron el brutal impacto falleciendo en el acto. Además, una cuarta persona resultó herida y fue trasladada el hospital en helicóptero.

Las autoridades habían alertado de fuertes rechas de viento en la región alemana donde se produjo la tragedia.

"La caída de un árbol puso fin de forma trágica a la alegre búsqueda de huevos de Pascua. Los residentes, niños, adolescentes, familiares y personal necesitan ahora tiempo y todo nuestro apoyo para asimilar esta terrible tragedia", ha reconocido en un comunicado 'Sternipark', la empresa operadora.

Tanto el ministro presidente Daniel Günther, como la ministra de Interior Magdalena Finke y la de Juventud y Familia Aminata Touré, han expresado sus condolencias a los familiares de las fallecidas, tal y como publica 'Merkur'.