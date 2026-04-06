Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Alemania

Mueren una menor de 16 años, una joven de 21 y su bebé de 10 meses al caerles encima un árbol cuando buscaban huevos de Pascua

Un árbol de unos 30 metros de altura cayó sobre un grupo de mujeres que celebraban la Pascua en un bosque del municipio alemán de Mittelangen. Las autoridades habían pronosticado fuertes rachas de viento.

Imagen de archivo de una arbolada

Imagen de archivo de una arboladaEuropa Press

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Una menor de 16 años, una mujer de 21 y su hija, una bebé de 10 meses, han fallecido cerca de Mittelangen, Alemania, al caerles encima un árbol de grandes dimensiones cuando buscaban huevos de Pascua.

La tragedia tuvo lugar este domingo en un bosque del municipio germano de Mittelangen, donde un grupo de unas 50 personas de una residencia para madres e hijos buscaban huevos de Pascua con motivo de la Semana Santa, tal y como informa el medio alemán 'Merkur'.

Fue entonces cuando un enorme árbol, de unos 30 metros de altura, fue derribado por el viento cayendo justo encima de las víctimas, que recibieron el brutal impacto falleciendo en el acto. Además, una cuarta persona resultó herida y fue trasladada el hospital en helicóptero.

Las autoridades habían alertado de fuertes rechas de viento en la región alemana donde se produjo la tragedia.

"La caída de un árbol puso fin de forma trágica a la alegre búsqueda de huevos de Pascua. Los residentes, niños, adolescentes, familiares y personal necesitan ahora tiempo y todo nuestro apoyo para asimilar esta terrible tragedia", ha reconocido en un comunicado 'Sternipark', la empresa operadora.

Tanto el ministro presidente Daniel Günther, como la ministra de Interior Magdalena Finke y la de Juventud y Familia Aminata Touré, han expresado sus condolencias a los familiares de las fallecidas, tal y como publica 'Merkur'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Las princesas Beatriz y Eugenia no acuden a la misa de Pascua en Windsor por el escándalo del caso Epstein

La familia real británica celebra la misa de Pascua sin las princesas Beatriz y Eugenia

Publicidad

Mundo

Muere Majid Khademi

Última hora de la guerra de Irán en directo: Muere el jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria e Irán confirma que no negociará con EEUU

Imagen de archivo de una arbolada

Mueren una menor de 16 años, una joven de 21 y su bebé de 10 meses al caerles encima un árbol cuando buscaban huevos de Pascua

La ciudad con más obesidad de Reino Unido se rebela contra su entorno

La ciudad con más obesidad de Reino Unido se rebela contra su entorno

Donald Trump
GUERRA IRAN

Trump amplía su ultimátum hasta el martes: "No quedarán centrales ni puentes en pie"

Donald Trump en un comunicado a la nación
Guerra Irán

La clave de Juan Rodríguez Garat sobre el posible alto el fuego entre Estados Unidos e Irán: "Es todo cuestión de vanidad"

Eduardo García Llama, ingeniero de la NASA: "Volveremos a ver la cara oculta de la luna 50 años después"
ENTREVISTA

Eduardo García, ingeniero de la NASA: "Volveremos a ver la cara oculta de la luna 50 años después"

La misión Artemis 2 encara sus horas clave a menos de 100.000 kilómetros de la Luna, en un viaje que marcará un nuevo hito en la exploración espacial tripulada

Operación polémica: EE.UU. dice haber rescatado a piloto, Irán asegura que la misión fracasó
Guerra Irán

Operación polémica: EE.UU. dice haber rescatado a piloto, Irán asegura que la misión fracasó

Donald Trump informó de que el aviador "está gravemente herido", pero estable, mientras que la Guardia Revolucionaria califica como "fracaso total" el rescate.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

Nicolás Maduro llama a la unidad, diálogo y reconciliación en Venezuela: "No gana la mentira, gana la verdad. No gana el odio, gana el amor"

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic

Interceptan dos paquetes de explosivos cerca de un gasoducto serbio

La familia real británica celebra la misa de Pascua sin las princesas Beatriz y Eugenia

Las princesas Beatriz y Eugenia no acuden a la misa de Pascua en Windsor por el escándalo del caso Epstein

Publicidad