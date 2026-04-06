Arranca el juicio por el caso Kitchen: el exministro Jorge Fernández Díaz se sienta en el banquillo

El juicio a la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno del PP de Mariano Rajoy por el caso Kitchen comienza este lunes en la Audiencia Nacional, con el exministro Jorge Fernández Díaz en el banquillo, entre otros.

En este tribunal se juzga, hasta el 30 de junio, una presunta operación parapolicial dirigida a sustraer documentos al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. Junto a Fernández Díaz, están acusados el que fue su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el entonces director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y varios comisarios, entre ellos Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando presidía la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además, acudirá José Manuel Villarejo, dado que este juicio es por una de las numerosas piezas del caso Tándem.

Tanto el exministro Jorge Fernández Díaz como el exsecretario del Estado de Seguridad están acusados de dar la orden de espiar al extesorero para sustraerle esas posibles pruebas sensibles para el partido. Por estos hechos, la Fiscalía pide que sean condenados a 15 años de cárcel.

Para el resto de los acusados, las peticiones de pena del fiscal oscilan entre 2 años y medio y 19 años de cárcel. Precisamente, la pena más larga es la que podría afrontar Villarejo. En total, son diez los acusados de poner en marcha, entre 2013 y 2015, un engranaje de espionaje parapolicial para sustraer a Bárcenas y a su familia documentos que pudieran comprometer al que fuera su partido y a algunos de sus dirigentes en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP, para lo que se habrían destinado fondos reservados.

Durante los primeros días, el tribunal dilucidará sobre las cuestiones previas. Posteriormente, escuchará a testigos como Cospedal, Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría o el senador Javier Arenas.

Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias declararán el 20 de abril como perjudicados. Ambos han pedido una condena de 41 años de cárcel para Fernández Díaz y para su número dos.

Reportaban toda la información a Fernández Díaz

Según Anticorrupción, el entonces DAO, con el "acuerdo pleno" de Fernández Díaz y Martínez, contactó con Ríos, chofer de Bárcenas. Ese acuerdo alcanzado entre Ríos y la cúpula policial llevó a que les "informase de forma exhaustiva" las citas y reuniones que celebraban Bárcenas y su esposa entre julio de 2013 y septiembre de 2015.

Como contraprestación por su labor, Ríos recibió 2.000 euros mensuales, abonados con cargo a los fondos reservados de Interior, llegando a recibir presuntamente hasta 54.000 euros, además de una licencia de armas y una pistola por sus servicios.

Para Anticorrupción, el mecanismo era el siguiente: Villarejo, García Castaño y Gómez Gordo trasmitían a Pino y Martínez la información y documentación relativa a Bárcenas que Ríos les hacía llegar. Estos, a su vez, reportaban "toda esta información a Fernández Díaz como máximo responsable del Ministerio del Interior".

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