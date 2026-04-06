Para 4 personas
Mezcla dulce y salado con la receta de brochetas de pollo y manzana con salsa tare de Joseba Arguiñano
Las brochetas de pollo y manzana con salsa tare que ha elaborado Joseba Arguiñano son facilísimas de preparar y tienen una combinación perfecta de sabores dulces y salados.
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También puedes cocinar las brochetas a la parrilla. En este caso, para que no se quemen mientras las asas, introduce los palos de brocheta en una fuente con agua durante 30 minutos.
Ingredientes, para 4 personas
- 4 contramuslos de pollo deshuesados
- 1 manzana reineta
- 2 pimientos verdes
- 1 sardina vieja
- 250 ml de salsa de soja
- 80 ml de mirin
- 10 ml de vinagre de manzana
- 50 g de jengibre fresco
- 2 dientes de ajo
- 20 g de alga kombu deshidratada
- 1 seta shiitake
- 2 cucharadas de harina de maíz refinada
- 300 g de arroz
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
Elaboración
Para hacer el arroz, calienta 2 cucharadas de aceite en un cazo. Aplasta un ajo y añádelo. Cuando se dore, incorpora el arroz y remueve. Vierte agua, doble cantidad que de arroz y un poco más. Sazona y cocínalo 5 minutos a fuego fuerte, 5 a fuego suave, otros 5 minutos a fuego fuerte y deja que repose durante 5 minutos más. Resérvalo.
Para la salsa tare, pon en una cazuela la salsa de soja, el mirin y el vinagre. Agrega la sardina, el jengibre y el shiitake, todo troceado. Añade el ajo pelado y picado. Cocina la salsa durante 5 minutos y agrega el alga kombu. Apaga el fuego y deja infusionar otros 5 minutos. Cuela la salsa y pásala de nuevo a la cazuela. Diluye la harina de maíz en un poco de agua y agrégala a la salsa para que ligue y coja consistencia.
Para hacer las brochetas, corta el pollo en trozos de bocado, retira el rabo y las semillas de los pimientos y córtalos en cuadrados, pela y corta la manzana en rodajas. Ensarta en cada brocheta 4 trozos de pollo, 4 de pimiento y 4 de manzana alternándolos en este orden.
Extiende dos cucharadas de aceite en una plancha e incorpora las brochetas. Úntalas con la salsa tare y cocínalas a temperatura media por los 4 costados, unos 4 minutos por cada lado, pintándolas con la salsa tare en cada vuelta. Fíjate bien que el pollo esté bien cocinado cuando las retires.
Reparte el arroz en 4 platos llanos y coloca encima dos brochetas por ración. Decora con perejil.
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