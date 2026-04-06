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Mezcla dulce y salado con la receta de brochetas de pollo y manzana con salsa tare de Joseba Arguiñano

Las brochetas de pollo y manzana con salsa tare que ha elaborado Joseba Arguiñano son facilísimas de preparar y tienen una combinación perfecta de sabores dulces y salados.

Brochetas de pollo y manzana con salsa tare

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También puedes cocinar las brochetas a la parrilla. En este caso, para que no se quemen mientras las asas, introduce los palos de brocheta en una fuente con agua durante 30 minutos.

Ingredientes, para 4 personas

  • 4 contramuslos de pollo deshuesados
  • 1 manzana reineta
  • 2 pimientos verdes
  • 1 sardina vieja
  • 250 ml de salsa de soja
  • 80 ml de mirin
  • 10 ml de vinagre de manzana
  • 50 g de jengibre fresco
  • 2 dientes de ajo
  • 20 g de alga kombu deshidratada
  • 1 seta shiitake
  • 2 cucharadas de harina de maíz refinada
  • 300 g de arroz
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
Ingredientes Brochetas de pollo y manzana
Ingredientes Brochetas de pollo y manzana | antena3.com

Elaboración

Para hacer el arroz, calienta 2 cucharadas de aceite en un cazo. Aplasta un ajo y añádelo. Cuando se dore, incorpora el arroz y remueve. Vierte agua, doble cantidad que de arroz y un poco más. Sazona y cocínalo 5 minutos a fuego fuerte, 5 a fuego suave, otros 5 minutos a fuego fuerte y deja que repose durante 5 minutos más. Resérvalo.

Para la salsa tare, pon en una cazuela la salsa de soja, el mirin y el vinagre. Agrega la sardina, el jengibre y el shiitake, todo troceado. Añade el ajo pelado y picado. Cocina la salsa durante 5 minutos y agrega el alga kombu. Apaga el fuego y deja infusionar otros 5 minutos. Cuela la salsa y pásala de nuevo a la cazuela. Diluye la harina de maíz en un poco de agua y agrégala a la salsa para que ligue y coja consistencia.

Agrega la sardina, el jengibre y el shiitake
Agrega la sardina, el jengibre y el shiitake | antena3.com

Para hacer las brochetas, corta el pollo en trozos de bocado, retira el rabo y las semillas de los pimientos y córtalos en cuadrados, pela y corta la manzana en rodajas. Ensarta en cada brocheta 4 trozos de pollo, 4 de pimiento y 4 de manzana alternándolos en este orden.

Ensarta en cada brocheta 4 trozos de pollo, 4 de pimiento y 4 de manzana alternándolos en este orden
Ensarta en cada brocheta 4 trozos de pollo, 4 de pimiento y 4 de manzana alternándolos en este orden | antena3.com

Extiende dos cucharadas de aceite en una plancha e incorpora las brochetas. Úntalas con la salsa tare y cocínalas a temperatura media por los 4 costados, unos 4 minutos por cada lado, pintándolas con la salsa tare en cada vuelta. Fíjate bien que el pollo esté bien cocinado cuando las retires.

Úntalas con la salsa tare y cocínalas a temperatura media
Úntalas con la salsa tare y cocínalas a temperatura media | antena3.com

Reparte el arroz en 4 platos llanos y coloca encima dos brochetas por ración. Decora con perejil.

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