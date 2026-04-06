Más madres de 40 que de 25: "Lo dejé hasta que tuve estabilidad y al final, cuando me quedé en el paro es cuando tuve a mi bebé"

La estadística es aplastante, pero basta con hacer la "prueba de la escuela infantil": consiste en apostarse a la puerta de uno de estos centros que antes se llamaban "guarderías" y estimar la edad de los padres que entran con sus criaturas. O mejor aún, preguntar directamente. Y comprobamos que la estadística de la que hablábamos es implacable: sólo el 10% de las madres tienen menos de 25 años. El 40% superan los 35 y hay más madres en los cuarenta que en los veinte.

"No tenemos la vida que pensábamos que íbamos a tener"

"Cuarenta y uno. Es un tema de estabilidad laboral", nos cuenta una de las madres que llegan a la escuela infantil. "40. Lo tuve cuando lo tenía que tener", nos dice otra. "Me queda una semana para los 40. Lo he estado dejando hasta conseguir estabilidad y al final me quedé en el paro cuando lo tuve", nos comenta una tercera madre. María, profesora este centro infantil nos confirma que buena parte de las madres que acuden con sus hijos a diario tienen cuarenta y están embarazadas. "Yo misma tengo 42 y tuve a mi hija a los 40. No me siento mayor pero me gustaría haberlo tenido antes. No tenemos la vida que pensábamos que íbamos a tener. En mi profesión por ejemplo se cobra el salario mínimo".

Al fin encontramos a una mujer de 27

Nos acercamos a un parque y vemos a una pareja de edad indefinida pero de aspecto dinámico jugando con dos críos. ¿Padres o abuelos? "Soy abuelo", nos saca de dudas Antonio. "Fui padre con 25. Terminé mi carrera, empecé a trabajar y pudimos comprar un piso. Ahora imposible". Joaquín, un abuelo más al uso nos dice que él también tuvo descendencia a los 25. Su hija a los 36. En el lado opuesto y tras mucho buscar nos encontramos a Andrea. Cuida de sus dos hijos en este mismo parque. Tuvo al primero con 27. Ahora, a los 32 está embarazada del tercero. Tiene trabajo estable y vivienda en propiedad. "Soy consciente de que soy una rareza", asegura.

La primera con 41, el segundo con 43… y podría llegar otro con 45

Alicia tuvo a Paloma con 41, a Álvaro con 43. Ahora, a sus 45 no le importaría volver a quedarse embarazada. De hecho, tiene óvulos congelados. No ha sido madre a los 40 por planificación laboral, sino por obligación: "He estado diez años intentándolo, probando distintos tratamientos. Es una plenitud absoluta pero la naturaleza no es la misma". La fecundación in vitro se ha convertido en un método habitual entre las mujeres que quieren tener hijos pasados los 40. La doctora García de Miguel, de la Clínica Tambre, sostiene que tan sólo el 5% de las mujeres mayores de esa edad consigue el embarazo por medios naturales, de ahí que abunden las treintañeras que optan por congelar sus óvulos. Y si cada año vemos subir la edad de la maternidad, ¿Dónde está el límite? "En España no hay límite legal pero hay un acuerdo con la Sociedad Española de Fertilidad y recomendamos no hacer transferencia embrionaria por encima de los 50".

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