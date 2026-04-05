Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Dispuesta a todo

La petición de Cristina Castaño antes del estreno de Tu cara me suena: "Me encantaría hacer un número de humor"

La actriz tiene muchas ganas de volver a cantar sobre un escenario y viene dispuesta a enfrentarse a todo tipo de retos.

La petición de Cristina Castaño antes del estreno de Tu cara me suena: "Me encantaría hacer un número de humor"

Publicidad

Cristina Castaño es una de las nueve concursantes de esta decimotercera edición de Tu cara me suena y nos ha confesado que es fan del programa y que se ha imaginado varias veces cómo sería como concursante.

Cristina tiene claro que su punto fuerte es que es actriz y que puede “reproducir fielmente” el número que le salga en el pulsador. Aunque no es cantante profesional, la gallega asegura que “disfruta mucho cantando” y cuenta con una amplia experiencia en musicales.

“Me encantaría imitar a Rozalén”, nos ha confesado también Cristina. La actriz está abierta a enfrentarse a cualquier reto que le salga en el pulsador, pero no quiere irse de Tu cara me suena sin hacer un número de humor.

Cristina Castaño viene con muchas ganas de sorprender a los espectadores con una faceta que quizás muchos desconocen. ¡Escucha todo lo que nos ha contado antes del estreno dándole al play al vídeo de arriba!

Melody vuelve a Tu cara me suena pisando fuerte con ‘El apagón’

Melody vuelve a Tu cara me suena pisando fuerte con ‘El apagón’

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Hoy, Luis Zahera será el protagonista en El Hormiguero

Hoy, Luis Zahera será el protagonista en El Hormiguero

Broma atraco

Consiguen frenar un atraco porque se lo toman a broma: "Se había levantado un cliente bromista hacía poco y pensaba que era él"

La petición de Cristina Castaño antes del estreno de Tu cara me suena: "Me encantaría hacer un número de humor"

La petición de Cristina Castaño antes del estreno de Tu cara me suena: "Me encantaría hacer un número de humor"

Juan y Medio, rendido ante el equipo de Mask Singer: "No recuerdo haber estado en un espectáculo así"
Entrevista

Juan y Medio, rendido ante el equipo de Mask Singer: "No recuerdo haber estado en un espectáculo así"

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón
Repasamos

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, ¿romance pasajero o relación?: "A él siempre le han llamado la atención mujeres más mayores"

Teléfono
Lo vemos

La desesperación de saber dónde está el móvil que te robaron y no poder conseguirlo: "La policía me dijo que no podía hacer nada"

Cuando nos roban el móvil, es probable que podamos geolocalizarlo, pero la realidad es que la mayoría de veces, la policía no podrá hacer nada.

Ilusión, ganas y emoción: Martín Savi define Tu cara me suena como “un hermoso desafío”
¡Bienvenido!

Ilusión, ganas y emoción: Martín Savi define Tu cara me suena como “un hermoso desafío”

El joven argentino llega a la decimotercera edición del formato con la intención de demostrar su talento sobre el escenario.

UCI

Tener un accidente en el extranjero: ¿cuánto cuesta un día en la UCI según el país?

"¡Empieza el show!": Tu cara me suena regresa el próximo viernes a Antena 3

"¡Empieza el show!": Tu cara me suena regresa el próximo viernes a Antena 3

Nutriman

Semana Santa, más allá de las torrijas: los platos típicos de estas fechas que también son saludables

Publicidad