La petición de Cristina Castaño antes del estreno de Tu cara me suena: "Me encantaría hacer un número de humor"

Cristina Castaño es una de las nueve concursantes de esta decimotercera edición de Tu cara me suena y nos ha confesado que es fan del programa y que se ha imaginado varias veces cómo sería como concursante.

Cristina tiene claro que su punto fuerte es que es actriz y que puede “reproducir fielmente” el número que le salga en el pulsador. Aunque no es cantante profesional, la gallega asegura que “disfruta mucho cantando” y cuenta con una amplia experiencia en musicales.

“Me encantaría imitar a Rozalén”, nos ha confesado también Cristina. La actriz está abierta a enfrentarse a cualquier reto que le salga en el pulsador, pero no quiere irse de Tu cara me suena sin hacer un número de humor.

Cristina Castaño viene con muchas ganas de sorprender a los espectadores con una faceta que quizás muchos desconocen. ¡Escucha todo lo que nos ha contado antes del estreno dándole al play al vídeo de arriba!