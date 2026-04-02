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Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, vacaciones por separado tras su beso: "Él está en As Pontes, en Galicia"
El beso de Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias ha generado multitud de reacciones. Sin embargo, ninguno de ellos se ha pronunciado. ¿Estamos ante una relación seria?
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La revista Lecturas sacaba a la luz ayer una foto que ha desatado la locura: un beso entre Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón en plena calle. Aparentemente, ambos llevan un mes quedando y esta sería la confirmación de su romance.
Maxi y Aitana se conocieron hace doce años en el rodaje de Velvet y ahora parece que la química ha traspasado la pantalla. Sin embargo, hay quien cree que no se trata más que de un romance pasajero.
Mientras Aitana Sánchez-Gijón está en Madrid con su obra de teatro tras el estallido de la noticia, Maxi Iglesias se encuentra de vacaciones en Galicia. "Maxi Iglesias está en As Pontes, en Galicia", afirma Nacho Gay.
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Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón ponen tierra de por medio tras su beso. ¿Volveremos a verles juntos pronto? ¿Aclararán qué tipo de relación existe entre ellos?
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