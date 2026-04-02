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Semana Santa

La emoción de Felisuco al escuchar 'El novio de la muerte': "Esto va mucho más allá de la fe y la religión. Me siento orgulloso"

La Legión ha mostrado su devoción por el Cristo de la Buena Muerte cantando su himno en Semana Santa.

Imagen de Felisuco

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Llega el Jueves Santo, uno de los días grandes de la Semana Santa. Precisamente, hoy se concentran algunos de los momentos más especiales en el calendario cofrade.

En Málaga, los legionarios han cerrado el desfile tras la entronización del Cristo de Mena. Durante la mañana, los legionarios han llevado a hombros la imagen del Cristo de Mena en la plaza Fray Alonso de Santo Tomás para su entronización en la casa de la hermandad.

Los legionarios han desembarcado del buque anfibio Galicia y una vez en el muelle han cantado 'El novio de la muerte'. Así ha comenzado el desfile previo a la ceremonia en la que trece gastadores han llevado a hombros la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

En Valladolid, el Cristo de la Luz ha iluminado las calles. El paso del Cristo de la Luz salió acompañado de su hermandad titular, con un cortejo que inició la cruz alzada y los ciriales, portados por hombres ataviados con hábito púrpura y capucha roja.

"Esto va mucho más allá de la fe y la religión"

Precisamente, hemos disfrutado de estas dos procesiones en Más Espejo. En concreto, 'El novio de la muerte' cantado por la Legión ha emocionado a Felisuco que ha detallado que esto va "mucho más allá de la fe y de la religión". Asimismo, ha asegurado sentirse "orgulloso de que nuestra sociedad se fundamente en las bases de la religión católica".

Por otro lado, a Juan Madueño le ha sorprendido el "contraste que hay entre Valladolid y Málaga" que combina "el fervor marcial que congrega Málaga" y ese "sufrimiento llevado en silencio y de forma íntima", característico en Valladolid.

Según ha detallado Ana Iris Simón, "la Semana Santa es un buen momento para comprobar la riqueza popular que tenemos en España" y asegura que "esto es la expresión de un pueblo".

Con la celebración de la Semana Santa, Afra Blanco ha afirmado "que somos personas capaces de entender que la convivencia y el respeto es clave, aún teniendo sensibilidades distintas". Además, ha lamentado que "no encontremos ese respeto el resto de días".

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