Seyran vuelve a la mansión Korhan de la mano de Ferit tras su promesa más firme

Ferit ha entrado en la habitación de Seyran con el corazón en la mano, sabiendo lo mucho que le duele a ella volver a pisar esa casa. "Sé que esa mansión representa por qué te fuiste de mi lado", ha admitido.

Para Seyran, volver a los Korhan se siente como una derrota, una vuelta a las pesadillas del pasado, pero Ferit ha sido tajante: "Ese miserable de Sinan se coló aquí. No puedo dejar que te pase nada".

Con los ojos empañados, Ferit le ha recordado que, aunque esa casa tiene recuerdos amargos, también es el lugar donde crecieron juntos. "Siempre te protegeré. Por favor, es hora de refugiarte allí", le ha rogado. Ferit y Seyran se han dado la mano, sellando una tregua por la supervivencia. Juntos, han salido de la habitación para poner rumbo a la mansión Korhan, donde ella entrará no como una prisionera, sino como la legítima dueña a la que todos deben respeto.

El regreso de Seyran a la mansión va a levantar ampollas, especialmente ahora que los Korhan viven allí pagándole un alquiler a ella. ¿Cómo reaccionará la familia al ver que la mujer que se fue por la puerta de atrás regresa de nuevo?