DISFRUTA CON SUS NIETOS
El plan familiar de Juan Carlos I en su vuelta a España: de almuerzo con Froilán, Victoria Federica y su novio
El rey Juan Carlos ha viajado a Sevilla, donde se ha reunido con sus nietos, Froilán y Victoria Federica, y el novio de ésta, adelantando a la prensa cuándo volverá a residir en España.
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Don Juan Carlos está de nuevo en España en una visita inesperada cuyo objetivo es ver a Morante de la Puebla o Roca Rey en La Maestranza de Sevilla.
El rey emérito pretende disfrutar de la corrida de toros del Domingo de Resurrección en el que es su primer viaje a España desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.
Eso sí, Juan Carlos I ha aprovechado su estancia en la capital hispalense al máximo y ha decidido pasar su tiempo acompañado por sus nietos, Froilán y Victoria Federica, así como del novio de la hija de la infanta Elena, Jorge Navalpotro.
Ha sido al abandonar el establecimiento donde han almorzado cuando el rey emérito se ha encontrado con un grupo de curiosos que le han recibido entre aplausos y gritos de "¡Viva el rey!" y "¡Viva España!" que ha correspondido con una sonrisa.
Antes de subir a la furgoneta que les esperaba, don Juan Carlos ha adelantado, según ha recogido Europa Press, cuándo volverá definitivamente a España: "En cuanto pueda". El final de su respuesta ha provocado la risa de sus nietos, que se han subido al vehículo rápido.
Sus nietos no han sido los únicos a los que ha visto el padre de Felipe VI, pues hasta el hotel han llegado cuatro personas muy significativas tanto para él como para sus nietos: los matrimonios formados por Carlos Herrera y Pepa Gea y Tomás Páramo y María García de Jaime. Siempre discretos, ambas parejas llegaban con minutos de diferencia poco antes de que el rey emérito y sus nietos salieran a comer.
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Su presencia llega justo en el final de una Semana Santa de lo más activa para la Familia Real, ya que doña Sofía visitó Murcia junto a sus hijas, Elena y Cristina, mientras que los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía acudieron el Viernes Santo al barrio de Carabanchel a la procesión del Silencio.
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