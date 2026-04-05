El plan familiar de Juan Carlos I en su vuelta a España: de almuerzo con Froilán, Victoria Federica y su novio

Don Juan Carlos está de nuevo en España en una visita inesperada cuyo objetivo es ver a Morante de la Puebla o Roca Rey en La Maestranza de Sevilla.

El rey emérito pretende disfrutar de la corrida de toros del Domingo de Resurrección en el que es su primer viaje a España desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Eso sí, Juan Carlos I ha aprovechado su estancia en la capital hispalense al máximo y ha decidido pasar su tiempo acompañado por sus nietos, Froilán y Victoria Federica, así como del novio de la hija de la infanta Elena, Jorge Navalpotro.

Don Juan Carlos acompañado por Froilán, Victoria Federica y Jorge Navalpotro | Europa Press

Ha sido al abandonar el establecimiento donde han almorzado cuando el rey emérito se ha encontrado con un grupo de curiosos que le han recibido entre aplausos y gritos de "¡Viva el rey!" y "¡Viva España!" que ha correspondido con una sonrisa.

Antes de subir a la furgoneta que les esperaba, don Juan Carlos ha adelantado, según ha recogido Europa Press, cuándo volverá definitivamente a España: "En cuanto pueda". El final de su respuesta ha provocado la risa de sus nietos, que se han subido al vehículo rápido.

Sus nietos no han sido los únicos a los que ha visto el padre de Felipe VI, pues hasta el hotel han llegado cuatro personas muy significativas tanto para él como para sus nietos: los matrimonios formados por Carlos Herrera y Pepa Gea y Tomás Páramo y María García de Jaime. Siempre discretos, ambas parejas llegaban con minutos de diferencia poco antes de que el rey emérito y sus nietos salieran a comer.

Carlos Herrera y Pepa Gea visitan al rey Juan Carlos en Sevilla | Europa Press

Tomás Páramo y María García de Jaime visitan al rey Juan Carlos | Europa Press

Su presencia llega justo en el final de una Semana Santa de lo más activa para la Familia Real, ya que doña Sofía visitó Murcia junto a sus hijas, Elena y Cristina, mientras que los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía acudieron el Viernes Santo al barrio de Carabanchel a la procesión del Silencio.