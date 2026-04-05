Tori Spelling y cuatro de sus hijos, trasladados al hospital tras ser embestidos por un coche

Tori Spelling ha sufrido un tremendo susto después de que un vehículo haya chocado contra su coche cuando llevaba a cuatro de sus hijos y tres amigos suyos en su interior.

La actriz y los jóvenes fueron trasladados al hospital después de que un conductor, que circulaba a gran velocidad, les embistiera tras, supuestamente, saltarse un semáforo. Según la oficina del sheriff, los pasajeros recibieron tratamiento por lesiones que incluían cortes, moratones, contusiones y conmociones cerebrales.

TMZ ha revelado que el accidente se produjo el pasado jueves 2 de abril y que no se realizaron arrestos, aunque la colisión sigue bajo investigación.

Este mismo medio ha difundido un vídeo grabado por testigos de Spelling en el lugar de los hechos mientras hablaba con un agente.

El otro coche implicado quedó muy dañado y el de la actriz sufrió daños en la parte trasera, tal y como ha publicado el medio web, añadiendo que los reflejos de Spelling fueron cruciales para reducir la gravedad del choque, pues reaccionó rápidamente moviéndose al advertir el peligro.

Este no es el primer accidente de tráfico de la intérprete ya que en 2011 sufrió un grave choqueestando embarazada tras empotrarse contra un muro mientras huía de los paparazzi.

La actriz de Sensación de vivir es madre de cinco hijos junto a su ex, Dean McDermott: Liam (19 años), Stella (17), Hattie (14), Finn (13) y Beau (9).