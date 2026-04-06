Ana Milán se rinde ante el nuevo equipo de Mask Singer: "Mis compañeros son una maravilla"

Ana Milán vuelve a afilar su instinto en la quinta edición de Mask Singer. La investigadora más veterana afronta esta nueva entrega con la misma pasión de siempre y rodeada de un equipo que la tiene fascinada. Para ella, sus nuevos compañeros "son una maravilla", destacando especialmente la figura de Juan y Medio, a quien ha definido con humor y admiración como "el padre de la Constitución española".

A diferencia de otros investigadores, Ana prefiere no encasillarse en una estrategia rígida. La clave de su éxito reside en el trabajo constante y la intuición: confiesa que dedica horas de pensamiento al programa, llevándose incluso el cuaderno de notas a casa para analizar cada detalle fuera de las grabaciones.

Además, la investigadora no ha querido dejar pasar la oportunidad de poner en valor el despliegue visual de este año. La investigadora asegura que el equipo técnico y artístico se ha superado, prometiendo que esta temporada va a ser más impresionante que ninguna. ¡El próximo miércoles saldremos de dudas!