Acelgas con patatas, calabacín y jamón crujiente, de Arguiñano: "Una receta fuera de lo normal en 5 minutos"

Si quieres, puedes triturar el jamón y convertirlo en polvo fino. Para ello, usa un molinillo de café o una picadora eléctrica. Si prefieres una textura más gordita, tipo tierra, usa un mortero o simplemente desmenúzalo con las manos.

Ingredientes, para 4 personas

600 g de acelgas

1 calabacín

2 patatas

2 zanahorias

3 dientes de ajo

4 lonchas finas de jamón serrano

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Acelgas con patatas | antena3.com

Elaboración

Cubre una bandeja de horno con papel de hornear. Extiende encima las lonchas de jamón y cubre con otro papel. Hornea (con el horno precalentado) a 180ºC durante 15 minutos.

Extiende encima las lonchas de jamón y cubre con otro papel | antena3.com

Calienta 3 cucharadas de aceite en la olla rápida. Pela los dientes de ajo, lamínalos, introdúcelos en la olla y sofríelos. Limpia las acelgas y pica las pencas y las hojas en trozos pequeños. Cuando los ajos empiecen a coger color, incorpora las acelgas y remueve. Corta el calabacín en cuartos de luna y añádelo a la olla. Pela y casca las patatas, pela y trocea las zanahorias e introduce las hortalizas en la olla. Agrega un vaso de agua (unos 200 ml). Sazona, cierra la olla y cocina las hortalizas durante 5 minutos a partir del momento en que suba la válvula de seguridad. Deja enfriar y abre la olla.

Pela y casca las patatas, pela y trocea las zanahorias e introduce las hortalizas en la olla | antena3.com

Escurre las hortalizas y sírvelas en 4 platos. Riégalas con un chorro de aceite y acompaña cada ración con una loncha de jamón crujiente. Decora los platos con unas hojas de perejil.