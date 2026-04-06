Para 4 personas
Acelgas con patatas, calabacín y jamón crujiente, de Arguiñano: "Una receta fuera de lo normal en 5 minutos"
"Tenemos aquí un pedazo de plato fuera de lo normal", reconoce Karlos Arguiñano entusiasmado al elaborar esta receta para la que solo tendrás que añadir los ingredientes en la olla rápida.
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Si quieres, puedes triturar el jamón y convertirlo en polvo fino. Para ello, usa un molinillo de café o una picadora eléctrica. Si prefieres una textura más gordita, tipo tierra, usa un mortero o simplemente desmenúzalo con las manos.
Ingredientes, para 4 personas
- 600 g de acelgas
- 1 calabacín
- 2 patatas
- 2 zanahorias
- 3 dientes de ajo
- 4 lonchas finas de jamón serrano
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Cubre una bandeja de horno con papel de hornear. Extiende encima las lonchas de jamón y cubre con otro papel. Hornea (con el horno precalentado) a 180ºC durante 15 minutos.
Calienta 3 cucharadas de aceite en la olla rápida. Pela los dientes de ajo, lamínalos, introdúcelos en la olla y sofríelos. Limpia las acelgas y pica las pencas y las hojas en trozos pequeños. Cuando los ajos empiecen a coger color, incorpora las acelgas y remueve. Corta el calabacín en cuartos de luna y añádelo a la olla. Pela y casca las patatas, pela y trocea las zanahorias e introduce las hortalizas en la olla. Agrega un vaso de agua (unos 200 ml). Sazona, cierra la olla y cocina las hortalizas durante 5 minutos a partir del momento en que suba la válvula de seguridad. Deja enfriar y abre la olla.
Escurre las hortalizas y sírvelas en 4 platos. Riégalas con un chorro de aceite y acompaña cada ración con una loncha de jamón crujiente. Decora los platos con unas hojas de perejil.
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