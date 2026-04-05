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Juan y Medio, rendido ante el equipo de Mask Singer: "No recuerdo haber estado en un espectáculo así"

La leyenda televisiva formará parte del equipo de investigadores en esta quinta edición.

Juan y Medio, rendido ante el equipo de Mask Singer: "No recuerdo haber estado en un espectáculo así"

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Juan y Medio llega a la quinta edición de Mask Singer con la ilusión de quien pisa un escenario por primera vez. El presentador, una auténtica institución de la televisión, se suma al equipo de investigadores dispuesto a disfrutar de una experiencia que ya califica como única en su trayectoria.

El nuevo investigador ha destacado el increíble ambiente que se respira en el plató, asegurando que existe "una competitividad muy hermanada" con sus compañeros. Juan ha elogiado el sentido del humor y la buena sintonía que comparte con Ana Milán, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre, dejando claro que, aunque todos quieren el Prismático de Oro, la prioridad es el espectáculo.

Sin embargo, sus palabras más emotivas han ido dirigidas al despliegue técnico y humano que hace posible el programa. Desde el equipo de vestuario y los bailarines hasta los cámaras, Juan y Medio se ha rendido ante el nivel de la producción: "No recuerdo haber estado en un espectáculo así", ha confesado con admiración. ¡El show está asegurado!

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