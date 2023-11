Cospedal reconoce que se reunió con Villarejo, pero no recuerda haber hablado del abogado de Bárcenas ni el caso Gürtel

María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del Partido Popular, ha admitido este martes haberse reunido en cinco o seis ocasiones con el comisario José Manuel Villarejo. Sin embargo, ha afirmado no recordar que en esos encuentros se tratara sobre el extesorero del partido, Luis Bárcenas, o su abogado, Javier Gómez deLiaño, desvinculándose así de las presuntas presiones hacia ambos.

Según fuentes jurídicas, durante su testimonio como testigo en la investigación sobre las supuestas presiones a Bárcenas y su abogado, Cospedal afirmó no conocer las razones de ser convocada en sede judicial.

Después de exponerle los motivos de su citación, indicó que no conocía a los investigados y que se reunió con Villarejo porque tenía información sobre personas que buscaban perjudicar al PP.

En esas reuniones, que tuvieron lugar cuando era secretaria general del partido, según afirmó, nunca se abordó el tema de la trama 'Gürtel', ya que lo veía en la prensa.

Es importante señalar que durante su testimonio del pasado lunes, Villarejo insinuó que había informado a Cospedal sobre una investigación que llevó a cabo sobre presuntos pagos del líder de la mafia rusa, Zakhar Kalashov, a Gómez de Liaño.

Más reuniones

En el transcurso de su declaración, Cospedal admitió haberse reunido en tres o cuatro ocasiones con el abogado Javier Iglesias, quien testificó en este caso, ya que representaba al extesorero del PP, Álvaro Lapuerta.

Durante su período como secretaria general del PP, Cospedal confirmó haberse encontrado con Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, debido a una candidatura del partido. También mencionó una reunión con Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía, aunque no recordaba los detalles de la conversación.

La exlíder del PP también fue preguntada sobre el supuesto 'lobby judicial' mencionado en una de las grabaciones de la causa, que presuntamente era dirigido por un ex abogado del Estado vinculado al PP.

Dijo no conocer al ex abogado del Estado, argumentando que no tenía por qué saber el nombre de todos ellos.

Estos acontecimientos se enmarcan en la investigación del juez del 'caso Villarejo', sobre las presuntas presiones ejercidas sobre Bárcenas y Gómez de Liaño para evitar la publicación de información sobre el PP relacionada con el caso 'Gürtel'.