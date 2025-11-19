El nuevo giro en el crimen de Alpedrete: los vecinos se muestran divididos y dan más detalles del presunto homicidio

Desde el pasado fin de semana, todas las miradas han estado puestas en el municipio madrileño de Alpedrete donde se investiga el presunto asesinato machista cometido en un chalé de dicha localidad. Según, ha avanzado Efe, la autopsia ha confirmado que la mujer presentó 50 heridas de arma blanca. Asimismo, su marido, el presunto autor del apuñalamiento, quien falleció posteriormente, había consumido alcohol y medicamentos. Además, el varón sufría depresión. Todo apunta a que el hombre se suicidó después de cometer el crimen. Tras aquello, el hijo de la pareja encontró a sus padres muertos.

Sin embargo, la tensión se ha elevado con las declaraciones del alcalde de la localidad madrileña, Juan Fernández, quien negó que en este crimen hubiese "una violencia de género a la mujer", según recogen medios como Telemadrid. Unas desafortunadas palabras que han sido criticadas por parte de miembros del Ejecutivo.

Los hijos de la pareja fallecida en Alpedrete sobre su padre: "Fue un marido ejemplar"

Tras rectificar sus palabras, mostrando su "rechazo total y sin paliativos a cualquier tipo de violencia que se ejerza contra las mujeres", el caso ha dado un nuevo giro. Los hijos del autor del crimen señalan al sistema y afirman que su padre "fue un hombre" además de "un marido ejemplar" y que "fue ignorado, rechazado, desatendido, silenciado...en conclusión abandonado".

Los vecinos de Alpedrete, divididos sobre el crimen

Espejo Público se ha desplazado hasta el lugar de los hechos. Hay vecinos de Alpedrete que han dado más detalles de lo ocurrido. Un vecino ha contado que "lo primero" que escuchó fue "al hijo gritar desesperado" cuando este encontró a la pareja.

Los vecinos se han mostrado divididos sobre lo ocurrido. "¿Pero un hombre ejemplar se carga a la mujer" ha expresado una mujer del pueblo. Por el contrario, hay voces que han apuntado que no ven que lo ocurrido se corresponda a un caso violencia de género. "Si hubiera estado el hijo, igual hubiera matado al hijo. Tampoco es un parricida", ha expresado otro vecino.

Según dan a entender uno de los vecinos, el marido "tenía problemas psicológicos". Los vecinos de la localidad, quienes conocían a la pareja, han dado más detalles de cómo era la pareja. "Se ponía muy nervioso cuando las cosas no eran cómo él quería. Pero bueno, todos entendíamos que era por su problema psiquiátrico", ha contado un vecino a nuestro equipo de Espejo Público.

