Mejores momentos | 7 de enero

Willy Bárcenas arrasa con 'Bamboleo': su versión conquista en Pasapalabra

El cantante ha firmado un pleno espectacular en La Pista, reconociendo la canción a la primera y sin dar opciones a Patricia Conde.

Willy Bárcenas arrasa con ‘Bamboleo’: su versión conquista en Pasapalabra

Sólo ha habido un pleno en La Pista en este programa de Pasapalabra y lo ha firmado Willy Bárcenas. El cantante no ha podido tener mejor regreso al concurso, tres años después de su anterior visita. En cambio, no le ha funcionado la suerte del principiante a Patricia Conde. Para la presentadora, paradójicamente por su larga trayectoria en televisión, se trata de su debut en el programa.

El primer gran debut entre los invitados de Pasapalabra en 2026: Patricia Conde acepta el desafío

Los dos invitados han viajado musicalmente al año 1987. “Cuando nací”, ha bromeado Patricia. Eso sí, la versión que ha sonado es de 1989 y sólo ha sido necesario el primer fragmento para que ambos la reconocieran. Willy ha sido más rápido, se la ha puesto una gran sonrisa en la cara y ha ido directamente a cantar el estribillo de ‘Bamboleo’.

Su estilo con esta canción, aunque haya sido algo breve, ha conquistado el plató. “Me he quitado peso”, ha asegurado el cantante tras este pleno, logrando cinco segundos para Rosa. ¡Revívelo en el vídeo!

