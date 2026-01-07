Antena3
Sencilla y barata

“Manjar de dioses”: Receta de Potaje de acelgas, garbanzos y alubia blanca de Arguiñano

Karlos Arguiñano te propone una sencilla receta de legumbres muy completa y económica para comenzar el año con buen pie.

Potaje de acelgas, garbanzos y alubias

Carmen Pardo
Publicado:

“La legumbre es un grandísimo alimento para comer en familia” ha asegurado Karlos Arguiñano sobre la rica receta de Potaje de garbanzos, acelgas y alubia blanca. La acelga es una verdura suave, muy interesante y con muchas propiedades para acompañar a las legumbres.

Una receta barata y completa perfecta para combatir estos días de frío y muy sencilla de hacer.

Ingredientes (4p.):

  • 400 g de acelgas
  • 300 g de garbanzos (remojados)
  • 150 g de alubias blancas (remojadas)
  • 2 patatas
  • 100 ml de salsa de tomate
  • 1 cebolleta
  • 2 dientes de ajo
  • 8 almendras (tostadas)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • ½ cucharadita de pimentón dulce
  • ½ cucharadita de comino en grano
  • Perejil

Elaboración:

Calienta agua en la olla rápida. Escurre las legumbres e introdúcelas en la olla. Sazónalas y cuécelas durante 15 minutos a partir del momento en que suba la válvula.

Cuece las alubias
Cuece las alubias | antena3.com

Calienta 3 cucharadas de aceite en una sartén, corta la cebolleta en daditos, introdúcela en la sartén y rehógala a fuego suave durante 10 minutos. Añade el pimentón y la salsa de tomate, mezcla bien y cocina los ingredientes durante 3-4 minutos. Agrega el sofrito a la olla.

Rehoga las acelgas con las legumbres
Rehoga las acelgas con las legumbres | antena3.com

Pela las patatas, trocéalas (cascándolas) e incorpóralas a la olla. Lava las acelgas, corta las pencas en dados y añádelas. Corta las hojas en juliana y agrégalas.

Pela los dientes de ajo, trocéalos y ponlos en un mortero. Agrega las almendras y el comino, y maja todo bien. Incorpora el majado a la olla, ciérrala y cocina todo durante 4 minutos a partir del momento en que suba la válvula.

Reparte el potaje en 4 platos y decóralos con unas hojas de perejil.

Consejo:

Son muy económicas y pueden usarse en muchos platos.

Resultan deliciosas en pasteles salados, empanadas o salteados, sin contar sus habituales usos en pucheros, guisos y sopas.

Guisos

