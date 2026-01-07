Sencilla y barata
“Manjar de dioses”: Receta de Potaje de acelgas, garbanzos y alubia blanca de Arguiñano
Karlos Arguiñano te propone una sencilla receta de legumbres muy completa y económica para comenzar el año con buen pie.
“La legumbre es un grandísimo alimento para comer en familia” ha asegurado Karlos Arguiñano sobre la rica receta de Potaje de garbanzos, acelgas y alubia blanca. La acelga es una verdura suave, muy interesante y con muchas propiedades para acompañar a las legumbres.
Una receta barata y completa perfecta para combatir estos días de frío y muy sencilla de hacer.
Ingredientes (4p.):
- 400 g de acelgas
- 300 g de garbanzos (remojados)
- 150 g de alubias blancas (remojadas)
- 2 patatas
- 100 ml de salsa de tomate
- 1 cebolleta
- 2 dientes de ajo
- 8 almendras (tostadas)
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- ½ cucharadita de pimentón dulce
- ½ cucharadita de comino en grano
- Perejil
Elaboración:
Calienta agua en la olla rápida. Escurre las legumbres e introdúcelas en la olla. Sazónalas y cuécelas durante 15 minutos a partir del momento en que suba la válvula.
Calienta 3 cucharadas de aceite en una sartén, corta la cebolleta en daditos, introdúcela en la sartén y rehógala a fuego suave durante 10 minutos. Añade el pimentón y la salsa de tomate, mezcla bien y cocina los ingredientes durante 3-4 minutos. Agrega el sofrito a la olla.
Pela las patatas, trocéalas (cascándolas) e incorpóralas a la olla. Lava las acelgas, corta las pencas en dados y añádelas. Corta las hojas en juliana y agrégalas.
Pela los dientes de ajo, trocéalos y ponlos en un mortero. Agrega las almendras y el comino, y maja todo bien. Incorpora el majado a la olla, ciérrala y cocina todo durante 4 minutos a partir del momento en que suba la válvula.
Reparte el potaje en 4 platos y decóralos con unas hojas de perejil.
Consejo:
Son muy económicas y pueden usarse en muchos platos.
Resultan deliciosas en pasteles salados, empanadas o salteados, sin contar sus habituales usos en pucheros, guisos y sopas.
