El Rosco | 7 de enero

¿Prudente o temeraria? Rosa pone emoción a El Rosco al plantarse con 21 aciertos

Manu ha sido el encargado de sentenciar la prueba tras la decisión de su rival, arriesgada porque suele ser un listón asequible para el madrileño.

¿Prudente o temeraria? Rosa pone emoción a El Rosco al plantarse con 21 aciertos

Alberto Mendo
Publicado:

Plantarse a tiempo es una decisión tan difícil como la opción de arriesgar cuando no se está seguro de una respuesta. Rosa ha sopesado ambas circunstancias en este Rosco y ha decidido confiar en el listón de 21 aciertos, a pesar de que suele ser asequible para Manu. El madrileño es quien ha tenido la última palabra.

Rosa es quien ha comenzado este duelo, con seis segundos de ventaja sobre Manu. En esta leve diferencia, ha terminado siendo clave el pleno de Willy Bárcenas en La Pista. Además, el cantante ha arrasado con su versión de ‘Bamboleo’. ¡Ha dejado a todos con ganas de más!

Willy Bárcenas arrasa con ‘Bamboleo’: su versión conquista en Pasapalabra

El cara a cara entre Manu y Rosa ha estado muy igualado desde el principio hasta el final. Las diferencias han sido mínimas, por lo que ha sorprendido la decisión de la coruñesa. Al no ver más opciones claras, se ha plantado con 21 aciertos, cuando su rival sólo tenía dos menos. ¡Descubre el desenlace de este trepidante Rosco en el vídeo!

