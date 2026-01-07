Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Sucesos

"Mi mujer está en coma en Praga, las autoridades españolas no han hecho nada"

Pedro y Ángeles estaban disfrutando de las vacaciones, cuando ella empezó a encontrarse mal. Termina inducida en coma y quedan atrapados en Praga, sin ayuda y a la espera de noticias. Se recupera favorablemente.

PRAGA

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

Pedro viajó a Praga junto a su mujer para disfrutar de unos días de vacaciones. Lo que no esperaban es que a ella la iban a tener que ingresar, cumpliendo ya más de 20 días hospitalizada. Todo apunta a que ni el seguro, ni las autoridades españolas, les prestan ningún tipo de ayuda.

Un día normal, Ángeles empieza a notar que le faltan fuerzas. Cada paso que da es un gran esfuerzo, le cuesta subir las escaleras. Horas más tarde, el cuerpo dice basta. La fiebre supera los 40 grados, hiperventila y llega de urgencia a una clínica privada.

"Desde el día 12 estamos desamparados y desprotegidos, no me ha llamado nadie", señala un Pedro desesperado que ve cómo "necesito ayuda", pero nadie se la ofrece.

La espera se alarga en el tiempo y finalmente llaman a una UVI para que sea trasladada de urgencia al hospital militar de Praga. Ya ingresada, la inducen al coma. Se llega a valorar un trasplante porque los pulmones empiezan a dejar de responder.

"He gastado más de 4.500 euros. Sigo en Praga y nadie paga nada. Las autoridades españolas no han hecho nada. Necesito ayuda", recalca Pedro señalando que a pesar de todo, hay gente voluntaria en la embajada "con buen corazón".

En las últimas horas ha salido del coma inducido y empieza a responder. Pedro espera una ayuda que parece no llegar. Atrapado en Praga, luchando por la vida de su mujer.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

PRAGA

"Mi mujer está en coma en Praga, las autoridades españolas no han hecho nada"

indonesia

Continúa la búsqueda del último niño desaparecido en Indonesia por el naufragio

conductor

Baliza V16 inactiva, conductor localizado: "¿Cómo me habéis encontrado?"

Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui
Novedades

Isabel Rábago: "Ilia Topuria niega que le hayan facilitado el acceso a su hija"

sara carbonero
Salud

"Sara Carbonero está en Cuidados Intensivos, estable", según confirma Isabel Rábago

Carlos Mata y la incertidumbre en Venezuela: "Soy partidario del sentido común"
Internacional

Carlos Mata y la incertidumbre en Venezuela: "Soy partidario del sentido común"

Las fuerzas militares controlan las calles y los arrestos no han dejado de aumentar. Las farmacias tienen acceso restringido, y escasea el agua potable. ¿Cuál es el futuro de Venezuela?

Laura Moure y Jorge Fernández
¡100.000 euros en juego!

Entretenimiento y dinero, los dos ingredientes asegurados este sábado en La ruleta de la suerte noche

Jorge Fernández y Laura Moure recibirán a tres nuevos concursantes que tienen muchos sueños por cumplir con el premio que pueden llegar a ganar.

Laura Matamoros se estrena como colaboradora en Espejo Público

Laura Matamoros se estrena como colaboradora en Espejo Público: "Pienso mojarme en todo"

Miquel Valls avanza el estado de salud de Sara Carbonero

Miquel Valls avanza la última hora sobre el estado de salud de Sara Carbonero: "Se está recuperando"

Albiol convoca a los vecinos de Montigalà y Bufalà para abordar la crisis del desalojo del B9

Xavier García Albiol, sobre los desalojados de Badalona ante el frío extremo y la muerte de un sintecho: "Hay camas, comida y todo tipo de servicios"

Publicidad