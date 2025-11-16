Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Violencia de género

Investigan como crimen machista la muerte de la pareja en Alpedrete: la mujer presentaba 50 heridas de arma blanca

Al realizar la autopsia de los cuerpos, han confirmado que la mujer presentaba 50 heridas de arma blanca y que murió antes que su marido.

Investigan como crimen machista la muerte de la pareja en Alpedrete: la mujer presentaba 50 heridas de arma blanca

Investigan como crimen machista la muerte de la pareja en Alpedrete: la mujer presentaba 50 heridas de arma blanca | EFE

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Este sábado, el municipio madrileño de Alpedrete se vestía de luto al conocer el fallecimiento de una pareja. Los servicios sanitarios acudieron tras recibir la alerta, pero no pudieron hacer nada para salvarles la vida. Ahora, al llevar a cabo la autopsia de los cuerpos, se ha confirmado que la mujer presentaba 50 heridas de arma blanca y que murió antes que su marido. Así se lo han trasladado a EFE fuentes próximas a la investigación, señalando que se trata de la conclusión de la autopsia preliminar, y que están en espera de la definitiva.

Estas fuentes también han apuntado que el marido, a quien se le atribuye la presunta autoría del apuñalamiento, había consumido previamente alcohol y medicamentos, y han precisado que padecía importantes problemas de espalda que le ocasionaban intensos dolores por los que se medicaba y que, además, sufría depresión. Según las primeras pesquisas, el hombre se suicidó después de apuñalar a su mujer, y recuerdan que él ya había presentado conductas autolíticas.

No existían denuncias previas por maltrato

Fue el hijo de la pareja quien encontró los cuerpos de sus padres muertos, y ha declarado a la Guardia Civil que en ningún momento se habría esperado este trágico desenlace. La Guardia Civil considera que se trata un caso de violencia machista, aunque las fuentes indican que no existían denuncias previas y que no se encontraban en el sistema de seguimiento Viogén.

Los dos fallecidos tenían 60 años, y sus cuerpos fueron hallados con signos visibles de violencia producidos por arma blanca en habitaciones diferentes de un chalet situado en la calle de la Jara de Alpedrete. El 112 de la Comunidad de Madrid recibió el aviso alrededor de las 12:00 horas del sábado, pero en su llegada, el equipo médico solo pudo confirmar su muerte.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Más de 100 bicicletas “olvidadas” desde 2012 esperan a su dueño en un depósito policial de Vilafranca

Bicicleta

Publicidad

Sociedad

Detención en Málaga de 'Pipo'

Detienen en Málaga a 'Pipo', uno de los narcos más buscado de Ecuador

Canarias

Miles de personas se manifiestan contra el cierre por contaminación de 17 playas en Gran Canaria

Miles de cometas llegadas de toda Europa surcan el cielo de Fuerteventura

Miles de cometas llegadas de toda Europa surcan el cielo de Fuerteventura

Investigan como crimen machista la muerte de la pareja en Alpedrete: la mujer presentaba 50 heridas de arma blanca
Violencia de género

Investigan como crimen machista la muerte de la pareja en Alpedrete: la mujer presentaba 50 heridas de arma blanca

Imagen del puerto deportivo de Benalmádena
Suceso

Encuentran el cadáver de un hombre flotando en el puerto de Benalmádena, en Málaga

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 16 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

La Carrera Ponle Freno bate récord en Madrid con más de 21.000 corredores y 285.000 euros recaudados
PONLE FRENO

La Carrera Ponle Freno bate récord en Madrid con más de 21.000 corredores y 285.000 euros recaudados

Hoy, coincidiendo con el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, se ha celebrado la penúltima carrera del circuito Ponle Freno 2025 en Madrid, con récord de participantes y recaudación para el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Imagen de los detenidos y la Guardia Civil

Cae una organización criminal que tramitaba empadronamientos falsos por 15.000 euros en Barcelona

Imagen del coche tras el accidente

Dos muertos y tres heridos tras caer un coche por un barranco en Benassal, Castellón

Efemérides de hoy 16 de noviembre de 2025: Estados Unidos mata a Mohamed Atef, cerebro del 11S

Efemérides de hoy 16 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 16 de noviembre?

Publicidad