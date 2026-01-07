Muere un parapentista de 41 años tras sufrir un accidente en Adeje, Tenerife

Un parapentista de 41 años ha muerto este martes tras sufrir un accidente mientras practicaba deporte en la zona de Las Moraditas, en el municipio tinerfeño de Adeje, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El suceso tuvo lugar a las 13:04 horas, momento en el que la sala operativa del 112 recibió una alerta en la que se comunicaba un incidente con un parapente en dicha zona. De inmediato se activaron los recursos de emergencia necesarios para intervenir en el lugar.

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) se desplazó hasta la zona del accidente, donde los rescatadores accedieron hasta el afectado.

El hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzaron a practicarle maniobras de reanimación durante el traslado hasta la helisuperficie de los Bomberos Voluntarios de Adeje.

Una vez en tierra, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) continuó con maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar, sin éxito. Finalmente, se confirmó el fallecimiento del deportista.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

