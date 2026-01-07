Antena3
Continúa la búsqueda del último niño desaparecido en Indonesia por el naufragio

La familia no parará hasta que todos los miembros de la familia víctimas del naufragio aparezcan y pueden regresar a España. Tan solo queda el cuerpo de un menor por aparecer.

indonesia

Óscar Martín
Los rescatistas han recuperado el cadáver de uno de los dos menores, de nueve y de 10 años, que desaparecieron tras el naufragio en aguas del Parque Nacional de Komodo, cerca de la isla de Padar, en Indonesia.

Son dos pescadores, a casi 14 kilómetros de distancia desde el lugar del incidente, quienes dan la voz de alarma. La distancia se debe probablemente por las vertiginosas corrientes marinas.

En Y ahora Sonsoles pudimos hablar con el abuelo de la familia que, a pesar de la desgracia, siente alivio al saber que van a poder ser enterrados en España.

A los niños se les perdió la pista tras el naufragio del barco turístico en el que viajaban junto a la familia. Desde entonces, autoridades, rescatistas, voluntarios y tecnología de última generación han estado peinando la zona.

Aún queda uno de los dos cuerpos de los niños por encontrar. Si no hay nada que lo impida, todos los medios estarán predispuestos a ello.

El abuelo de la familia desaparecida en Indonesia: “El barco se hundió instantáneamente"

