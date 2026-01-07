Continúa la búsqueda del último niño desaparecido en Indonesia por el naufragio

Los rescatistas han recuperado el cadáver de uno de los dos menores, de nueve y de 10 años, que desaparecieron tras el naufragio en aguas del Parque Nacional de Komodo, cerca de la isla de Padar, en Indonesia.

Son dos pescadores, a casi 14 kilómetros de distancia desde el lugar del incidente, quienes dan la voz de alarma. La distancia se debe probablemente por las vertiginosas corrientes marinas.

En Y ahora Sonsoles pudimos hablar con el abuelo de la familia que, a pesar de la desgracia, siente alivio al saber que van a poder ser enterrados en España.

A los niños se les perdió la pista tras el naufragio del barco turístico en el que viajaban junto a la familia. Desde entonces, autoridades, rescatistas, voluntarios y tecnología de última generación han estado peinando la zona.

Aún queda uno de los dos cuerpos de los niños por encontrar. Si no hay nada que lo impida, todos los medios estarán predispuestos a ello.