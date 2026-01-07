Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un adolescente muerto y tres heridos en un atropello durante una protesta ultraortodoxa en Jerusalén

El conductor del autobús fue arrestado por la policía y según las autoridades no habría tenido la intención de atropellar a la multitud.

Los servicios de emergencia israel&iacute;es acuden al lugar del atropello de varios peatones en Jerusal&eacute;n el 6 de enero de 2026.

Los servicios de emergencia israelíes acuden al lugar del atropello de varios peatones en Jerusalén el 6 de enero de 2026.

Un joven de 14 años ha muerto y otras tres personas fueron heridas la madrugada de este miércoles después de que un autobús atropellara a una concentración de manifestantes judíos ultraortodoxos que se oponían en Jerusalén a que se les aplique el servicio militar obligatorio.

"Había mucha conmoción y un joven quedó atrapado debajo del autobús. Le realizamos exámenes médicos y lo vimos sin pulso, sin respiración", dijo el técnico de emergencias Eli Eisenbach, de Estrella de David Roja (MDA), en un comunicado recogido por EFE.

El conductor ha sido detenido y se investigan las causas

El conductor fue arrestado en el lugar de los hechos y declaró a la Policía que intentaba abandonar la zona. Fuentes policales apuntan al canal 12 de la televisión israelí que el hombre a los mandos del bus podría no haber tenido la intención de atropellar a los manifestantes.

Tras el suceso, se produjeron disturbios de la comunidad ultraortodoxa en Jerusalén. En la protesta participaban una decena de miles de manifestantes en el momento del atropello, según medios locales.

Las multitudinarias protestas que tuvieron lugar ayer martes suponen otro episodio más en la oposición de la comunidad judía ultraortodoxa israelí, que está siendo presionada por parte de partidos nacionalistas en el Gobierno de Benjamín Netanyahu para que abandonen su exención del servicio militar.

Netanyahu lamenta el suceso y pide "moderación"

El primer ministro ha lamentado el atropello y avanza que se investigarán las causas.

"Siento un profundo dolor por la muerte del querido estudiante de la Yeshivá, Yosef Eisenthal, de bendita memoria, quien fue atropellado y asesinado ayer durante una protesta en Jerusalén. Envío mis condolencias a su familia", recoge el comunicado difundido por la Oficina de Netanyahu que recoge EFE.

El líder israelí ha pedido moderación para evitar que la situación se tense más y "que no tengamos más tragedias".

