Seis años en prisión sin juicio en Venezuela, el drama de la represión en Venezuela: "Hemos visto la violación de todos los derechos humanos"

Fernando fue detenido hace seis años y desde entonces permanece en prisión sin que se haya celebrado un juicio en su contra. Las autoridades venezolanas lo acusan de querer acabar con el régimen de Nicolás Maduro, una acusación que su familia rechaza de forma tajante. Su hermana, Verónica, ha decidido alzar la voz y denunciar públicamente la situación que vive su hermano y muchas otras personas en circunstancias similares.

Verónica reconoce que, a pesar de todo, mantiene la esperanza de que la situación pueda cambiar el país. "La verdad es que nosotros tenemos muchísima esperanza gracias a este inicio de esta captura de Nicolás Maduro". Confía en que este nuevo escenario permita avanzar hacia una solución para los presos políticos. "Esperamos que pueda empezar una transición política en Venezuela. De esta manera se comienza la liberación de todos los presos políticos, sin excepción alguna".

Más de 800 presos políticos

La situación de Fernando no es un caso aislado. Según distintas organizaciones de derechos humanos, son más de 800 los presos políticos que se encuentran actualmente en cárceles venezolanas. Muchos de ellos, como Fernando, llevan años privados de libertad sin haber sido juzgados.

Verónica denuncia que su hermano ha sido víctima de un proceso completamente irregular. "Lamentablemente, mi hermano fue sentenciado a más de 30 años sin tener un juicio justo, ya que le han violado, de forma sistemática, todos sus derechos, desde el día uno".

A lo largo de estos años, la familia ha intentado por todos los medios defenderlo legalmente, pero se han encontrado con numerosos obstáculos dentro del sistema judicial venezolano.

Denuncia de vulneración de derechos humanos

Uno de los principales problemas, según explica Verónica, ha sido la imposibilidad de contar con una defensa adecuada. "Mi hermano, después de cinco años y ocho meses, no ha podido designar abogados de su confianza. Y no solo mi hermano, hablo en general, de todos los presos políticos. Porque yo tengo a mi hermano, pero también tengo a mi esposo, a mi suegra y a su sobrina".

La situación ha afectado directamente a varias generaciones de una misma familia, algo que Verónica considera especialmente grave. Asegura que los derechos humanos más básicos no se han respetado en ningún momento. "Nosotros, como familiares de presos políticos, hemos visto la violación de todos los derechos humanos fundamentales. No se ha cumplido el debido proceso, no han tenido un juicio justo".

Mientras Fernando sigue en prisión, su familia continúa reclamando justicia y libertad, con la esperanza de que un cambio político permita cerrar una etapa marcada por la represión y la falta de garantías judiciales en Venezuela.

