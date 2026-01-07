Francisco Aldecoa, catedrático de Relaciones Internaciones Universidad Complutense de Madrid: "Echo en falta referencia a las víctimas"

Las víctimas en este conflicto, según el catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, están pasando desapercibidas. Fuentes venezolanas citadas por el 'The New York Times' han revelado que murieron 80 personas durante el secuestro de Nicolás Maduro. Mientras, desde Washington, informan que una media docena de soldados estadounidenses resultaron heridos. Pero no son cifras concretas, de hecho el propio Donald Trump obvia el tema.

Francisco Aldecoa dice que echa en falta en los discursos y debates la referencia a las víctimas. "En el conflicto en Gaza o en el conflicto en Ucrania se hacen referencias constantes a las personas que fallecen" en este caso, según el análisis, se hace una lectura muy suavizada al respecto. El catedrático se muestra en contra de los valores y el significado de Maduro en Venezuela, pero también del "incumplimiento del derecho internacional en la forma de sacarlo de allí". Aldecoa defiende la compatibilidad de ambos pensamientos y perspectivas, "Maduro es un dictador, pero esta no es forma de resolver la situación".

El catedrático cree que el orden internacional ha sido dañado, pero no está tocado, "no ha desaparecido". Aldecoa profundiza en el programa en la idea de que Estados Unidos es muy cambiante según las presiones de la ONU y la orden internacional.

Tanto la administración Trump como las autoridades venezolanas son bastante asépticas cuando se les pregunta por las víctimas o heridos durante la operación. Trump justifica todas las acciones del operativo bajo el argumento de la "protección de los estadounidenses".

Doce años de Maduro en Venezuela

7.9 millones de exiliados y más de 18.000 detenciones políticas. Son las cifras que deja la represión del régimen de Nicolas Maduro como presidente de Venezuela. Eso sumado a una economía reducida al 28% de su tamaño. Igualmente estas corresponden a unas cifras aproximadas del Instituto Nacional de Estadística (INE) debido a la falta de transparencia por parte del gobierno venezolano.

