Baliza V16 inactiva, conductor localizado: "¿Cómo me habéis encontrado?"

El 1 de enero de 2026 empezó la obligatoriedad de la baliza V16 para los conductores. Una medida complementaria a los triángulos que pretende que estemos más seguros en la carretera.

Se estrenó abrazando la polémica, no solo por su baja visibilidad, sino porque un usuario abrió una página web que, conectada a la DGT, transmitía en directo la posición y ubicación de las balizas V16 activadas.

Esto provoca que todo el mundo, incluido los delincuentes, puedan acercarse a un coche y actuar bajo la llamada estafa de la 'grúa pirata'. De hecho, el equipo de Y ahora Sonsoles pudo localizar una de estas balizas activadas y acudir al punto mucho antes que la propia grúa.

Esa vez hemos dado con varios conductores que en dicha página web estaban señalados, pero no habían activado la baliza. Hablamos con un experto sobre qué puede haber ocurrido.

La gente se pregunta cuándo se va a poner remedio a este problema, ya que incluso una organización criminal puede comprar muchas balizas, activarlas y llegar a dejar a una población sin protección.

En Y ahora Sonsoles hablamos con uno de los ideadores de esta herramienta cuyo fin es minimizar e incluso erradicar los accidentes mortales en carretera tras una avería del vehículo situado en el arcén.

También hemos hablado en directo con Miguel López, experto en ciberseguridad: "Puede dar pie a determinadas estafas, que ya existían, las balizas lo hacen más fácil".