Estreno el viernes
Los motivos para no perderte el estreno de El Desafío: "Vais a flipar"
Los concursantes de El Desafío te dan las razones por las que no te puedes perder el estreno de la sexta temporada el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.
Daniel Illescas nos invita a ver la nueva temporada de El Desafío porque "vais a flipar", Willy Bárcenas nos ha asegurado que se han convertido en una gran familia y la temporada "va a ser el gran desafío". María José Campanario nos ha confesado que vamos a disfrutar de ella esta temporada y de sus maravillosos compañeros.
Por su parte, Patricia Conde ha hablado de la complejidad de las pruebas y Eduardo Navarrete ha confesado que son un elenco chulísimo y José Yélamo nos da un solo motivo para ver el estreno.
Más emoción, pruebas más difíciles y unos concursantes de altura, no te pierdas el estreno de la nueva temporada de El Desafío el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.
