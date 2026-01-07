Antena3
Los motivos para no perderte el estreno de El Desafío: "Vais a flipar"

Los concursantes de El Desafío te dan las razones por las que no te puedes perder el estreno de la sexta temporada el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

Carmen Pardo
Publicado:

Daniel Illescas nos invita a ver la nueva temporada de El Desafío porque "vais a flipar", Willy Bárcenas nos ha asegurado que se han convertido en una gran familia y la temporada "va a ser el gran desafío". María José Campanario nos ha confesado que vamos a disfrutar de ella esta temporada y de sus maravillosos compañeros.

Por su parte, Patricia Conde ha hablado de la complejidad de las pruebas y Eduardo Navarrete ha confesado que son un elenco chulísimo y José Yélamo nos da un solo motivo para ver el estreno.

Más emoción, pruebas más difíciles y unos concursantes de altura, no te pierdas el estreno de la nueva temporada de El Desafío el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

Martínez- Almeida

Martínez- Almeida, sobre la ausencia de Pedro Sánchez en la Pascua Militar: "Se encuentra en una situación desesperada"

DANZA

Alex Rodés (13 años) profesional de la danza: "No he sufrido como Billy Elliot"

Elisa Beni, sobre Gorenlandia
Trump - UE

Elisa Beni avisa de los caminos por los que Donald Trump puede conseguir Groenlandia "legalmente": "Trump podría apretarles"

Las primeras imágenes de Nos vamos de madre: El viaje de Roberto Leal y Mercedes comienza en Estambul
Esta noche, después de El Hormiguero

Las primeras imágenes de Nos vamos de madre: El viaje de Roberto Leal y Mercedes comienza en Estambul

Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero
A las 21:45 horas

Hoy, Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero inauguran el año en El Hormiguero

Las actrices visitan el programa para arrancar el año con energía y muchas historias que contar.

Mario Casas explica cómo ha cambiado su vida tras dejar el alcohol y el tabaco: "El deporte es como comer"
El Hormiguero

Mario Casas cuenta cómo transformó su rutina al dejar el alcohol y el tabaco

El actor explicó que apartó los vicios y encontró en el deporte una nueva forma de equilibrio.

"Aún recuerdo a mi primer amor": Mario Casas cuenta

¡Momento emotivo! Mario Casas recuerda a su primer amor en El Hormiguero

ROSCÓN MAÑANA

"Con nata" o "con sabor": la diferencia en el precio del roscón al descubierto

indonesia

Abuelo de la familia del naufragio de Indonesia: "La ilusión de recuperar los cuerpos"

