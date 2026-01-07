Carlos Mata y la incertidumbre en Venezuela: "Soy partidario del sentido común"

Tras la detención de Estados Unidos a Nicolás Maduro para ser juzgado, la tensión en Venezuela no ha hecho otra cosa más que aumentar. Se suceden los disturbios, tiroteos, protestas y escasez de servicios básicos.

Decenas de personas hacen cola para poder acceder a agua potable y cientos de ciudadanos hacen cola a las puertas de los supermercados para poder comprar algo de comer. Aglomeraciones que se extienden hasta el exterior de los recintos.

El actor Carlos Mata ha hablado en directo con Y ahora Sonsoles para contarnos la preocupación que se vive en este momento: "Dejé creer en los políticos, los últimos 27 años han sido una montaña rusa de emociones".

Al igual que las farmacias, los comercios ya están trabajando con acceso restringido, dejando entrar a grupos de 10 personas. Esperas que también se ven en los bancos y en las gasolineras. Las fuerzas partidarias de Nicolás Maduro controlan las calles sembrando el caos y el desorden.

En las últimas horas, al menos 14 periodistas han sido detenidos y muchos de ellos han estado retenidos durante horas.

¿Qué puede pasar con Venezuela?

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Jasiel París, politólogo, que no señala posibles escenarios para Venezuela basándose en tres factores importantes: el régimen actual es demasiado fuerte para hacerlo caer, la mayor parte de la oposición no está en el país y la hostilidad directa hacia Corina Machado por el Nobel de la Paz.

"El pronóstico es que todo va a ser vigilado por la Casa Blanca para que Donald Trump controle el petróleo" ha señalado Jasiel París afirmando que si todo avanza así no cree que haya mayores problemas sociales: "El petróleo será llevado y vendido a Estados Unidos, y el dinero ingresado en cuentas estadounidenses".

El futuro de Venezuela es incierto, y se suma a unos años pasados muy duros donde viven una crisis económica por parte de la gestión de los bloques internos del gobierno.

También viven una crisis humanitaria por el incansable éxodo de muchísimos venezolanos y un régimen político que castiga y encarcela. Se considera que Delcy Rodríguez es la responsable de la estabilización económica del país de los últimos dos años, a lo que se suma el aumento de combustible en Venezuela tras el bloqueo a Rusia.