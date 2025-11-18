Los hijos de la pareja muerta en Alpedrete denuncian el "abandono" y culpan al sistema: "A mis padres los mataron"

Los hijos de la mujer asesinada presuntamente a manos de su pareja en Alpedrete (Madrid) han salido en defensa de su padre, quien, según denuncian, solicitó ayuda al sistema y fue "ignorado".

La pareja fue encontrada muerta el sábado en un chalet de Alpedrete, la mujer con 50 puñaladas por arma blanca, presuntamente dadas por su pareja que, al parecer, después se suicidó. Fueron las declaraciones del alcalde Juan Rodríguez las que provocaron una oleada de críticas, también por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que pidió al alcalde una rectificación o la dimisión porque "el negacionismo mata".

Poco después, el alcalde explicó en un video que sus declaraciones pudieron ser "malinterpretadas" porque en ningún caso quiso restar gravedad a lo sucedido en el municipio.

Los hijos defienden a sus padres

Los hijos denuncian a través de un comunicado el "abandono" hacia sus padres por parte de las instituciones y asegura que a sus padres "los mataron".

"Hola por favor, os pedimos que divulguéis la verdad de lo sucedido. A mis padres los mataron. Mis padres eran ejemplares, eran únicos. Ayúdanos a dar voz a la verdad y a pedir justicia por mis padres. Difunde y comparte", es el mensaje que publican los hijos junto a una carta en Instagram. Lo han hecho a través de un comunicado tras la polémica por las declaraciones del alcalde Juan Rodríguez, que justificó que el hombre "estaba luchando por una incapacidad laboral que nunca llegó y que al final la presión pudo con él".

En el escrito publicado denuncian que durante "muchísimos años" solicitaron ayuda, pero que fue "ignorado, rechazado, desatendido, silenciado... en conclusión, abandonado".

"La madrugada del sábado 15 de noviembre todo cambió. ¿Alguien escuchó a nuestro padre? Solo nosotros. ¿Tanto costaba al sistema prestarle atención? Sí. ¿Les era un estorbo? ¿Qué más tenían que haber hecho? ¿Era todo esto evitable? Nosotros luchamos, nuestros padres lucharon juntos... el sistema no". A continuación, en letras mayúsculas y en negrita aparece: "A nuestros padres los mataron".

Los hijos de la pareja encontrada muerta en Alpedrete aseguran que han "destrozado" a la familia. "Nos hemos quedado huérfanos, con una vida por delante, si nuestros padres. No nos preguntan, no nos escuchan, nos silencian. ¿Alguien nos va a ayudar...? La historia se repite.

Han aprovechado la misiva también para agradecer el apoyo que han recibido por parte del alcalde que se reunió con los hijos el domingo 16 por la tarde: "Se ha limitado a darnos voz, defendernos y decir la verdad".

Los fallecidos, de 60 años, fueron encontrados muertos con signos visibles de violencia producidos por arma blanca en habitaciones diferentes de un chalet de la localidad y la Guardia Civil lo investiga como un caso de violencia de género, aunque no había denuncias previas ni estaba en el sistema de seguimiento Viogén.

