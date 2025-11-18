Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

CRIMEN

Los hijos de la pareja muerta en Alpedrete denuncian el "abandono" y culpan al sistema: "A mis padres los mataron"

Los hijos de la pareja muerta en Alpedrete denuncian el "abandono" institucional y aseguran que han "destrozado" a una familia.

El chalet donde se han encontrado los cuerpos sin vida

El chalet donde se han encontrado los cuerpos sin vidaEuropa Press

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Los hijos de la mujer asesinada presuntamente a manos de su pareja en Alpedrete (Madrid) han salido en defensa de su padre, quien, según denuncian, solicitó ayuda al sistema y fue "ignorado".

La pareja fue encontrada muerta el sábado en un chalet de Alpedrete, la mujer con 50 puñaladas por arma blanca, presuntamente dadas por su pareja que, al parecer, después se suicidó. Fueron las declaraciones del alcalde Juan Rodríguez las que provocaron una oleada de críticas, también por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que pidió al alcalde una rectificación o la dimisión porque "el negacionismo mata".

Poco después, el alcalde explicó en un video que sus declaraciones pudieron ser "malinterpretadas" porque en ningún caso quiso restar gravedad a lo sucedido en el municipio.

Los hijos defienden a sus padres

Los hijos denuncian a través de un comunicado el "abandono" hacia sus padres por parte de las instituciones y asegura que a sus padres "los mataron".

"Hola por favor, os pedimos que divulguéis la verdad de lo sucedido. A mis padres los mataron. Mis padres eran ejemplares, eran únicos. Ayúdanos a dar voz a la verdad y a pedir justicia por mis padres. Difunde y comparte", es el mensaje que publican los hijos junto a una carta en Instagram. Lo han hecho a través de un comunicado tras la polémica por las declaraciones del alcalde Juan Rodríguez, que justificó que el hombre "estaba luchando por una incapacidad laboral que nunca llegó y que al final la presión pudo con él".

En el escrito publicado denuncian que durante "muchísimos años" solicitaron ayuda, pero que fue "ignorado, rechazado, desatendido, silenciado... en conclusión, abandonado".

"La madrugada del sábado 15 de noviembre todo cambió. ¿Alguien escuchó a nuestro padre? Solo nosotros. ¿Tanto costaba al sistema prestarle atención? Sí. ¿Les era un estorbo? ¿Qué más tenían que haber hecho? ¿Era todo esto evitable? Nosotros luchamos, nuestros padres lucharon juntos... el sistema no". A continuación, en letras mayúsculas y en negrita aparece: "A nuestros padres los mataron".

Los hijos de la pareja encontrada muerta en Alpedrete aseguran que han "destrozado" a la familia. "Nos hemos quedado huérfanos, con una vida por delante, si nuestros padres. No nos preguntan, no nos escuchan, nos silencian. ¿Alguien nos va a ayudar...? La historia se repite.

Han aprovechado la misiva también para agradecer el apoyo que han recibido por parte del alcalde que se reunió con los hijos el domingo 16 por la tarde: "Se ha limitado a darnos voz, defendernos y decir la verdad".

Los fallecidos, de 60 años, fueron encontrados muertos con signos visibles de violencia producidos por arma blanca en habitaciones diferentes de un chalet de la localidad y la Guardia Civil lo investiga como un caso de violencia de género, aunque no había denuncias previas ni estaba en el sistema de seguimiento Viogén.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Varias explosiones en un asentamiento de barracas de Bac de Roda en Barcelona: hay dos heridos

Explosiones en Bac de Roda

Publicidad

Sociedad

Barranco del Poyo durante la DANA

Convocada la licitación para reducir el riesgo de inundaciones en las ramblas del Poyo y Pozalet-Saleta: llevará al menos 36 meses

Gala benéfica FERO

La Fundación FERO apuesta por la investigación para un futuro sin cáncer

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Detenido en Murcia “El Periquito”, acusado de matar a su pareja tras años de denuncias

El chalet donde se han encontrado los cuerpos sin vida
CRIMEN

Los hijos de la pareja muerta en Alpedrete denuncian el "abandono" y culpan al sistema: "A mis padres los mataron"

Carlos S M. V. desaparecido en Palencia
Desaparición

Buscan en Palencia a un hombre de 42 años desaparecido desde el viernes

Vecinos de las canteras denuncian ruido, peleas y consumo de drogas por un after y una discoteca
Problemas vecinales

Vecinos de las canteras denuncian ruido, peleas y consumo de drogas por un after y una discoteca

Los vecinos del entorno de Playa Chica, en Las Palmas de Gran Canaria, han dicho “basta”. La tarde de este jueves se concentraron en la calle Grau Bassas para exigir el cierre inmediato de un after que, según aseguran, les ha convertido la convivencia diaria en una pesadilla.

Desarticulada la "oficina" del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España
Organización criminal

Desarticulada la "oficina" del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España

Intervenidos 1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275.000 euros en efectivo, criptomonedas por valor de 15.000 USDT, 3 armas cortas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una mujer tras precipitarse desde una ventana

Carmina Gil, vicepresidenta de la asociación de víctimas mortales de la DANA

Carmina Gil, vicepresidenta de la asociación de víctimas mortales de la DANA: "Mazón quedó en evidencia, porque verdades pocas"

Explosiones en Bac de Roda

Varias explosiones en un asentamiento de barracas de Bac de Roda en Barcelona: hay dos heridos

Publicidad