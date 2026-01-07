Sara Carbonero
Miquel Valls avanza la última hora sobre el estado de salud de Sara Carbonero: "Se está recuperando"
Tras su ingreso hospitalario y una posterior intervención quirúrgica, Sara Carbonero avanza en su recuperación tras sufrir "un fuerte dolor abdominal" que no tiene vinculación con su cáncer de ovario que fue diagnosticado en 2019.
Sara Carbonero tuvo que ser ingresada de urgencia durante sus vacaciones en Lanzarote. Según avanzó la revista Semana, la presentadora llegó al centro hospitalario con una fuerte indisposición y tuvo que ser ingresada el pasado 2 de enero. Una situación que le ocurrió durante su viaje a la isla canaria junto a su pareja José Luis Cabrera y un grupo de amigos.
Ante el momento del ingreso, su entorno más cercano pidió "prudencia y evitar especulaciones" además de entender "los tiempos marcados por el equipo médico". Según recoge Hola!, Sara fue "intervenida con éxito y en estos momentos se recupera favorablemente en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital".
Con ello, Miquel Valls, copresentador en Espejo Público, ha apelado a una información de última hora que da claridad al estado de salud de la periodista. Tal y como ha anunciado Hola!, que ha podido hablar con el entorno de Sara Carbonero, Sara "no está grave" y que este episodio no tiene nada que ver con el cáncer de ovario que le fue diagnosticado en 2019. Todo empezó con "un fuerte dolor abdominal" y que "se está recuperando". "Todo está tranquilo", ha añadido el entorno de la presentadora.
