Miquel Valls avanza la última hora sobre el estado de salud de Sara Carbonero: "Se está recuperando"

Sara Carbonero tuvo que ser ingresada de urgencia durante sus vacaciones en Lanzarote. Según avanzó la revista Semana, la presentadora llegó al centro hospitalario con una fuerte indisposición y tuvo que ser ingresada el pasado 2 de enero. Una situación que le ocurrió durante su viaje a la isla canaria junto a su pareja José Luis Cabrera y un grupo de amigos.

Ante el momento del ingreso, su entorno más cercano pidió "prudencia y evitar especulaciones" además de entender "los tiempos marcados por el equipo médico". Según recoge Hola!, Sara fue "intervenida con éxito y en estos momentos se recupera favorablemente en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital".

Con ello, Miquel Valls, copresentador en Espejo Público, ha apelado a una información de última hora que da claridad al estado de salud de la periodista. Tal y como ha anunciado Hola!, que ha podido hablar con el entorno de Sara Carbonero, Sara "no está grave" y que este episodio no tiene nada que ver con el cáncer de ovario que le fue diagnosticado en 2019. Todo empezó con "un fuerte dolor abdominal" y que "se está recuperando". "Todo está tranquilo", ha añadido el entorno de la presentadora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.