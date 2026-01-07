Roberto Leal y su madre, Mercedes, esta tarde en Y ahora Sonsoles a partir de las 17:00h

Roberto Leal se va de viaje junto a su madre, Mercedes Guillén, en un nuevo programa de Antena 3 que se estrenará este miércoles: 'Nos vamos de madre'. Hoy, ambos, llegan al plató de Y ahora Sonsoles para contarnos todos los detalles y alguna que otra sorpresa.

El presentador y su madre se enfrentarán a un formato en el que Mercedes se verá obligada a superar todos sus miedos ¿Está preparada para ese reto?

A partir de las 17:00h, Sonsoles Ónega les espera en el plató mientras te cuenta cómo evoluciona el temporal en el país. ¡No te lo pierdas!