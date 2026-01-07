Isabel Rábago: "Ilia Topuria niega que le hayan facilitado el acceso a su hija"

Como adelantó en exclusiva Isabel Rábago en Y ahora Sonsoles, Giorgina Uzcategui formalizó una denuncia a Ilia Topuria por presuntos malos tratos. Todo ocurría al instante cuando a ella se le notificaba la demanda de separación por parte del deportista.

La colaboradora del programa aseguró que "su pretensión era puramente económica, a cambio de no llevar esa denuncia de maltrato".

Hoy se han vuelto a ver las caras en el juzgado donde han sido citados ya que la influencer pretende viajar a Estados Unidos con la hija de ambos y necesita la autorización también del padre.

Eran alrededor de las 11 de la mañana cuando Ilia Topuria ha aparecido en un juzgado de Violencia sobre la Mujer de Móstoles aparentemente tranquilo y custodiado por un guardaespaldas: "Estoy feliz porque voy a volver a ver a mi niña muy pronto".

15 minutos antes llegaba Georgina, su exmujer, rodeada también de personal de seguridad. A la salida, ella se mostraba más cabizbaja y él salía por la puerta más sonriente. ¿Qué habrá determinado el juez?

Giorgina y Topuria: así formaron una familia

Giorgina ha recordado en alguna ocasión como comienza su historia de amor con Ilia Topuria en una cena en Miami. Desde ese primer encuentro, la pareja siente una conexión especial. De hecho, tras un año de relación, la pareja sella su amor.

“Sí, estamos casados, tanto por lo civil como por la iglesia. Fue una ceremonia sencilla, íntima y llena de sentido para nosotros. Lo más importante era empezar nuestra vida juntos con orden, compromiso y propósito", escribía la influencer.

Su vida cambia en julio de 2024 con el nacimiento de Georgina, su primera hija en común. Una familia que se completa con Hugo, el hijo mayor de Ilia Topuria. Una relación en la que Giorgina siempre muestra admiración por el deportista.