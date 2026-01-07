Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Investigan la muerte de un hombre tras un directo en el que consumió drogas y alcohol

Los Mossos analizan si hubo delito en una retransmisión online seguida por otros usuarios.

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra. Europa Press

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de un hombre de 37 años en Vilanova i la Geltrú, ocurrida tras un directo por internet de una retransmisión en la que consumía drogas y alcohol. Los hechos se produjeron durante la madrugada del 30 al 31 de diciembre y están siendo analizados para determinar si se pudo cometer algún delito vinculado al contexto en el que se produjo el fallecimiento.

El hombre fue localizado sin vida en su domicilio, donde residía junto a su madre, después de haber retransmitido en tiempo real cómo ingería distintas sustancias. Según las primeras informaciones, todo parecía ser un reto planteado por otros internautas, una circunstancia que ahora centra buena parte de las pesquisas policiales.

Una investigación a la espera de la autopsia

Los Mossos d’Esquadra han confirmado que están pendientes de los resultados de la autopsia para concretar la causa exacta de la muerte. Fuentes cercanas al caso han señalado que el objetivo es esclarecer si existen responsabilidades penales derivadas de las conductas asociadas a la retransmisión y a la participación de terceros durante el directo.

Por el momento, la investigación permanece abierta y no se descarta ninguna hipótesis. Los agentes tratan de reconstruir con detalle lo sucedido en el antes, durante y después de la emisión, así como el grado de implicación de las personas que siguieron el directo o interactuaron con el fallecido a través de la plataforma utilizada.

Búsqueda de testigos

Los investigadores están localizando posibles testigos y recopilando información sobre los usuarios que pudieron ver la retransmisión. También trabajan para obtener las imágenes completas del directo, un material que será clave para determinar si se produjo algún tipo de incitación, presión o conducta susceptible de ser perseguida penalmente.

La policía analiza igualmente el entorno personal y digital del fallecido para contextualizar el suceso y valorar si el consumo de drogas y alcohol estuvo influido por factores externos. La retransmisión, según las primeras pesquisas, fue seguida por otras personas que habrían interactuado durante el reto.

