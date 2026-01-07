Laura Matamoros se estrena como colaboradora en Espejo Público: "Pienso mojarme en todo"

Espejo Público amplía su familia con Laura Matamoros. La influencer llega al programa de Susana de Griso y se incorpora como colaboradora.

Durante su primera intervención, la tercera hija de Kiko Matamoros y Marián Flores ha compartido espacio con Gemma López, donde ha compartido sus impresiones tras su llegada a la televisión. "Mi familia es mediática y siempre hay algún tema, pero lo afronto con naturalidad y respondiendo de la mejor manera que sé", ha expresado la colaboradora.

Sobre las memorias de Mar Flores y el maltrato reflejado en ese libro, Laura ha avanzado que "son temas que se sabían en su familia". "Hay ciertos temas puntuales que no conocía" pero al leerlos, se le puso "la piel de gallina".

En mitad de esa vorágine se encuentra su primo Carlo. Con ello, Laura Matamoros es partidaria de "posicionarse" y evitar estar en medio.

En lo que respecta al enfrentamiento entre sus padres, afirma que "se sufre" a larga, "porque de pequeños no sabemos gestionarlo y de mayor, como es mi caso, me siguen costando". "Si no se curan esas heridas, no se cierran" ha asegurado".

Hablando sobre su madre, Laura se ha mostrado emocionada. "Ahora que soy madre, te das cuenta del lugar que tienen las madres para los hijos". "El lugar que tiene mi madre es el que le hemos podido dar todos y con el amor que es lo más importante" ha confesado.

Con la sensibilidad que le caracteriza y su espontaneidad, Laura Matamoros abre una nueva etapa en televisión como colaboradora de Espejo Público.

Las sensaciones de Laura Matamoros al incorporarse a la familia de Espejo Público

Laura Matamoros nos ha contado entre bastidores, ha avanzado que está "contentísima"y "superfeliz". La colaboradora se ha definido como "chica nueva pero resabionda".

La influencer afronta esta etapa con ganas de divertirse y dar lo mejor de sí misma y "con muchas cosas que contar". Asimismo, ha expresado que se mojará en todo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.