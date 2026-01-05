El primer análisis de Vicente Vallés sobre la captura de Maduro: "Que un dictador esté fuera de un poder es una muy buena noticia"

Vicente Vallés abordó la situación política en Venezuela tras los últimos acontecimientos internacionales y puso el acento en la legitimidad del poder, el papel de la oposición venezolana y los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región.

Durante la entrevista, se sostuvo que Nicolás Maduro "comparte ese escaso amor por las leyes, en general, las leyes internacionales y las propiedades de sus países", una afirmación que sirvió como punto de partida para cuestionar su legitimidad política.

La legitimidad de la oposición venezolana

Según lo expuesto en la entrevista, quienes ostentan esa legitimidad son "quienes ganaron las elecciones, no Maduro ni su régimen sino Edmundo González y María Corina Machado y su gente". Desde ese planteamiento, se defendió que, si la oposición venezolana está satisfecha con lo ocurrido, la comunidad internacional debería acompañarla, al considerar positivo que "un dictador esté fuera de un poder". En palabras literales, se calificó este escenario como "una muy buena noticia".

No obstante, en la entrevista también se reconoció que los hechos pueden haber supuesto un incumplimiento de la normativa internacional, aunque se matizó que situaciones similares se han producido "miles de veces en miles de situaciones como esta". Este planteamiento permitió introducir un debate sobre la diferencia entre el plano jurídico internacional y la realidad política de determinados procesos de cambio.

Uno de los ejes centrales de la conversación fue el análisis del llamado "día después". En ese sentido, se advirtió de que el hecho de que "se vaya a quedar el operativo del régimen controlando el país" indica que no existe una prisa real por parte del poder entrante para un cambio profundo.

Según se expuso, puede producirse "un cambio de dictador pero nunca cambio de régimen al menos inmediatamente", lo que deja en el aire la posibilidad de una transformación estructural a corto plazo.

Este enfoque llevó a ampliar la mirada más allá de Venezuela y a situarla en un contexto geopolítico más amplio, en el que entran en juego intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos.

Estados Unidos, intereses estratégicos y Marco Rubio

En la entrevista se señaló la importancia de observar con atención a Marco Rubio, al que se describió como una figura clave en el entorno estadounidense. Se afirmó que, en la rueda de prensa, el interés principal que quedó patente fue el petróleo, pero se invitó a pensar de forma global. En ese análisis se mencionaron también las tierras raras en Venezuela, Groenlandia y Ucrania, así como el papel de Donald Trump y de su entorno empresarial y tecnológico.

A diferencia de otros actores, se destacó que Rubio sería "el único político que rodea a Trump y está en otra cosa", con una estrategia propia a largo plazo. En la entrevista se recordó que faltan tres años para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos y que, aunque Trump podría presentarse teóricamente, la práctica está por ver. En ese escenario, se apuntó que Rubio "quiere ser presidente de los Estados Unidos" y estaría pensando en un proceso gradual de cambio de régimen en Venezuela.

