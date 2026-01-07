Antena3
"Sara Carbonero está en Cuidados Intensivos, estable", según confirma Isabel Rábago

Sara Carbonero continúa ingresada en un hospital, donde ha tenido que pasar por quirófano y cuya operación ha sido un éxito. ¿Cómo se encuentra la presentadora?

Óscar Martín
Sara Carbonero fue trasladada de urgencia en un hospital de Lanzarote, donde permanece ingresada. La preocupación por su salud ha unido a todo el país que celebra que la operación que ha vivido ha sido todo un éxito.

La periodista cuenta con varios apoyos y el asesoramiento de su médico de confianza. Un susto inesperado. Según la revista Hola!, sufrió un fuerte dolor abdominal del que ya han encontrado la causa y que no tiene nada que ver con el cáncer de ovario diagnosticado en 2019.

Según ha podido saber Isabel Rábago, colaboradora de Y ahora Sonsoles: "Está acompañada de las personas de las que tiene que estar acompañada, está estable".

El círculo más cercano de Sara Carbonero, donde se encuentra Iker Casillas, están al tanto de la hospitalización y no paran de recibir información.

De momento, Sara Carbonero continua recuperándose en el hospital de Lanzarote. Los mensajes de cariño no dejan de multiplicarse.

