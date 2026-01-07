Bahar devuelve la fuerza a Umay y Parla con una lección de vida: “Nadie puede arrebataros vuestro honor"

Tras confirmarles que el delincuente ya está bajo custodia policial, Bahar ha escuchado a las niñas disculparse una vez más por el miedo que tenían a que las fotos salieran a la luz.

Justo en ese momento, la doctora les ha dado la lección más importante de sus vidas: "Esos desgraciados se aprovechan de ese sentimiento, de la vergüenza. De creer que han menoscabado vuestro honor. Pero no es así".

Con mucha firmeza, Bahar ha querido romper el estigma que perseguía a Umay y Parla, dejándoles claro que ellas no son las responsables de lo sucedido a pesar de haber ido a aquel sitio. "No tenéis culpa de nada. No os preocupéis por lo que digan los demás. Vivid para vosotras mismas", les ha dicho con orgullo.

Con estas palabras, Bahar no solo ha cerrado el caso policial, sino que ha devuelto a las niñas la seguridad en sí mismas, recordándoles que nadie tiene poder sobre su honor.