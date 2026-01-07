Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer

Bahar devuelve la fuerza a Umay y Parla con una lección de vida: “Nadie puede arrebataros vuestro honor"

La detención del hombre que las tenía amenazadas con fotos íntimas para conseguir recetas ilegales, ha supuesto un alivio inmenso para las familias. Pero más allá de la justicia, Bahar sabía que las chicas necesitaban liberarse de la vergüenza.

Bahar devuelve la fuerza a Umay y Parla con una lección de vida: “Nadie puede arrebataros vuestro honor"

Publicidad

Tras confirmarles que el delincuente ya está bajo custodia policial, Bahar ha escuchado a las niñas disculparse una vez más por el miedo que tenían a que las fotos salieran a la luz.

Justo en ese momento, la doctora les ha dado la lección más importante de sus vidas: "Esos desgraciados se aprovechan de ese sentimiento, de la vergüenza. De creer que han menoscabado vuestro honor. Pero no es así".

Con mucha firmeza, Bahar ha querido romper el estigma que perseguía a Umay y Parla, dejándoles claro que ellas no son las responsables de lo sucedido a pesar de haber ido a aquel sitio. "No tenéis culpa de nada. No os preocupéis por lo que digan los demás. Vivid para vosotras mismas", les ha dicho con orgullo.

Con estas palabras, Bahar no solo ha cerrado el caso policial, sino que ha devuelto a las niñas la seguridad en sí mismas, recordándoles que nadie tiene poder sobre su honor.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Seyran convierte su amor por Ferit en arte: el tierno momento que esconde su triste verdad

Seyran convierte su amor por Ferit en arte: el tierno momento que esconde su triste verdad

Bahar devuelve la fuerza a Umay y Parla con una lección de vida: “Nadie puede arrebataros vuestro honor"

Bahar devuelve la fuerza a Umay y Parla con una lección de vida: “Nadie puede arrebataros vuestro honor"

El amargo reproche de Bahar a Evren: "Lo que luchaste por mí no fue suficiente"

El amargo reproche de Bahar a Evren: "Lo que luchaste por mí no fue suficiente"

¿Se han acostado Bahar y Harun?
Renacer 6 de enero

Una noche de alcohol, una confesión y una sorpresa al amanecer: ¿se han acostado Bahar y Harun?

Uras y Maral dinamitan el cumpleaños de Umay: "Ya no hay obstáculos entre nosotros"
Renacer 6 de enero

Uras y Maral dinamitan el cumpleaños de Umay: "Ya no hay obstáculos entre nosotros"

Naz se victimiza ante Bahar y Evren y logra su propósito: que todos duden de él
Renacer 6 de enero

Naz se victimiza ante Bahar y Evren y logra su propósito: que todos duden de él

Evren, que ya no puede más con las sospechas que lo atormentan, ha decidido enfrentarse a Naz delante de Bahar y Rengin. Aunque sabemos perfectamente que Naz le engañó y que se quedó embarazada por inseminación en Chipre, ella ha preferido callarse.

Harun, ante la decisión más difícil de su vida: ¿justicia para Evren o el camino libre con Bahar?
Renacer 6 de enero

Harun, ante la decisión más difícil de su vida: ¿justicia para Evren o el camino libre con Bahar?

Tras revisar el historial de Naz, el doctor ha confirmado sus peores sospechas: Maral le dio una mezcla de hierbas para provocarle una hemorragia y así forzar que Evren se quedara a su lado.

El emotivo regalo de Bahar a Umay por su cumpleaños: "Te has convertido en una mujer valiente"

El emotivo regalo de Bahar a Umay por su cumpleaños: "Te has convertido en una mujer valiente"

Fiesta en la mansión Korhan: la pedida de Abidin y Aysel esconde la historia de amor más dolorosa

Fiesta en la mansión Korhan: la pedida de Abidin y Aysel esconde la historia de amor más dolorosa

Amanda Cárdenas, Julia en Sueños de libertad, nos confiesa cuál es su Rey Mago favorito: "Baltasar me da buena vibra"

Amanda Cárdenas, Julia en Sueños de libertad, nos confiesa cuál es su Rey Mago favorito: "Baltasar me da buena vibra"

Publicidad