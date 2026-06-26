Zapatero
Zapatero tuvo que pagar a Hacienda "más de 230.000 euros": ¿Le sitúa esta cifra entre una de las personas mas pudientes de España?
A través de una publicación de Carlos Segovia en 'El Mundo', se ha podido conocer que Zapatero es una de las 14.000 personas a las que les sale a pagar más de 230.000 euros en la declaración de la renta. El periodista detalla estas informaciones.
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La prueba de los altos ingresos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido encontrada en los intercambios electrónicos con su secretaria, también imputada, Gertrudis Alcázar.
Un artículo de 'El Mundo', firmado por el periodista Carlos Segovia, desvela que al exlíder socialista, el año pasado, la declaración de la renta le salió a pagar una cantidad de 230.750 euros.
El periodista ha atendido a los micrófonos de 'Espejo Público' y ha calificado de "llamativo" que un expresidente español maneje esas cantidades. "Sobre todo con una persona que se ha mostrado austera", consideraba al respecto. A esto le suma sus actividades, que no ve "normales".
El papel de Gertrudis ha sido "esencial", según Segovia. "Ella estaba al tanto de sus declaraciones fiscales y le avisaba para no fallar a Hacienda", explicaba.
¿Declaraba el dinero de "procedencia ilícita"?
El dato sitúa al expresidente Zapatero entre las 14.000 personas "más pudientes" de España. Y la duda que rumia entre los colaboradores es si todo su dinero había sido declarado, incluso aquel "de procedencia ilícita".
Para la letrada Beatriz de Vicente, esta "exposición ante las instituciones sería de necio".
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