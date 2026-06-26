Luis de la Fuente apunta a repetir el 11 ante Uruguay: "Se crece muy bien ganando"

Luis de la Fuente no quiere experimentos. Después de la convincente victoria frente a Arabia Saudí, el seleccionador español dejó entrever que repetirá el mismo once frente a Uruguay en el último partido de la fase de grupos del Mundial de 2026, convencido de que la mejor forma de llegar lejos es seguir ganando.

"La actuación del otro día no invita a hacer cambios", reconoció este jueves en la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en Guadalajara (México).

Aunque dejó claro que todos los futbolistas están preparados para jugar, el técnico riojano admitió que ya tiene decidida su alineación: "Estoy muy contento con lo que hicieron los que salieron y con lo que veo en los entrenamientos. Cualquiera que salga lo hará bien. Daremos un último repaso, pero yo ya sé quién va a jugar".

Nada de especular con Argentina

España afronta el choque sabiendo que un buen resultado le permitirá terminar como primera del Grupo H y evitar, en principio, un posible cruce con Argentina hasta una hipotética final.

Sin embargo, De la Fuente rechazó cualquier cálculo: "Nosotros pensamos en ganar, nada más, se especulaba con jugar contra Argentina. No creo en eso, para llegar a la final hay que jugar contra los grandes equipos".

Y resumió su filosofía con una frase muy clara: "En el fútbol, y en mi vida, solo sé jugar, y vivir, para ganar y ganar, y ser mejor. Se crece muy bien ganando".

"Cabo Verde nos hizo mejores"

El seleccionador también defendió la utilidad del tropiezo sufrido en el debut: "Cabo Verde fue un aprendizaje que nos hizo mejores para afrontar mejor el futuro. En la vida es todo un aprendizaje".

Según explicó, la mejora mostrada frente a Arabia Saudí fue consecuencia directa de esa reacción: "El segundo partido fue poner esas fortalezas en el juego y que saliera bien, fieles a nuestra idea".

Aun así, advirtió de que el partido frente a Uruguay será completamente diferente: "Va a ser un partido totalmente diferente, por el rival, por lo que hay en juego y por la exigencia".

Su admiración por Marcelo Bielsa

De la Fuente también dedicó elogios al seleccionador uruguayo, Marcelo Bielsa, al que considera uno de los entrenadores que más han influido en su carrera: "He sido y soy un gran admirador de Bielsa".

El técnico español recordó incluso que pasó meses estudiando su trabajo durante la etapa del argentino en el Athletic Club: "Cuando estuvo en el Athletic, yo estaba en el paro y estuve seis meses yendo a Lezama, grabé todos sus entrenamientos y aprendí mucho de él".

También destacó la evolución táctica del técnico rosarino: "Marcelo ha evolucionado. Ahora no es tan exigente en el marcaje al hombre".

"Por fin reconocemos a Oyarzabal en España"

Uno de los nombres propios de la comparecencia fue Mikel Oyarzabal, autor de un doblete frente a Arabia Saudí: "Oyarzabal, un grande de los grandes, por fin estamos empezando a reconocerle en España, por fin, gracias".

El seleccionador destacó especialmente su inteligencia táctica: "Es una persona muy inteligente, eso se nota también en el terreno de juego. Uno de los mejores delanteros que juega al espacio, entre líneas, en banda. Esa interpretación que tiene del fútbol la tienen muy pocos futbolistas".

Pedri, Olmo y el debate del centro del campo

La buena actuación de Pedri y Dani Olmo frente a Arabia Saudí también fue objeto de análisis: "Sí, me convenció, pero de igual manera me ha convencido otras veces con Fabián, con Merino, Zubimendi. En esas demarcaciones tenemos seis o siete jugadores y tienen que jugar tres".

Para De la Fuente, la competencia es uno de los grandes puntos fuertes de la selección: "Me gustó mucho la aportación de ambos, pero igual me gustó cuando salió Merino o cuando salió Fabián. Es una suerte la que tengo".

Prudencia con Lamine y Nico

El seleccionador tampoco quiso confirmar cuántos minutos jugarán Lamine Yamal y Nico Williams: "Lamine, de igual manera que Nico, quizá Nico podía estar más justo. No es cuestión de tiempo, se toman decisiones según se van desarrollando los partidos".

Finalmente, volvió a deshacerse en elogios hacia el extremo del Barcelona: "Lamine fuera de todo esto es un chico de 18 años que está en periodo de madurez, que tiene la suerte de tener un talento único, llamado a ser genio del fútbol".

"Sabe aguantar la presión mediática y le lleva a ser un futbolista genial. Está muy centrado en cuál es el camino que tiene que recorrer para conseguir lo que quiere en el futuro", ha terminado el de Haro.

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